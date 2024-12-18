Фіцо вигадав, як продовжити транзит російського газу через Україну — Finance.ua
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Фіцо вигадав, як продовжити транзит російського газу через Україну

Енергетика
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Фіцо вигадав, як продовжити транзит російського газу через Україну
Фіцо вигадав, як продовжити транзит російського газу через Україну
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закликав європейських союзників знайти спосіб зберегти транзит російського газу через Україну після закінчення угоди Києва з «Газпромом» в кінці року.
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами Фіцо, транзит російського газу через Україну може продовжитися, якщо його назвуть «чимось іншим». Він вважає, що Київ зацікавлений у збереженні транзиту, хоча український уряд і відхилив можливе продовження контракту з російським «Газпромом».
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«Це буде не російський, це буде якийсь інший газ. Ми просто дозволимо цьому трубопроводу пересохнути? Заради чого? Тому що вам не подобаються росіяни? Гаразд, мені вони подобаються», — сказав прем’єр Словаччини.
Фіцо зазначив, що Словаччина заробляє до півмільярда євро на рік на транзитних зборах.
Крім Словаччини, продовжити угоду на транзит газу через Україну, яка закінчується 1 січня 2025 року, закликають компанії Італії, Австрії та Угорщини.
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Політики висувають ідеї, щоб зберегти постачання, зокрема за допомогою посередників.
«У нас є рішення, щоб Україна не транзитувала російський газ, а натомість це був газ, який належить комусь іншому», — сказав Фіцо, не уточнюючи деталей.
Він додав, що загальний обсяг транзиту газу через Україну міг би залишитися на рівні близько 14−15 млрд кубометрів на рік. Цей обсяг включає газ, який надходить до Австрії та Чехії. Тому Фіцо 19 грудня зустрінеться з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити свої пропозиції щодо продовження транзиту газу через Україну.
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Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час розмови зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо наголосив, що угода між Україною та росією про транзит газу завершується 1 січня 2025 року і не буде продовжена, але Київ готовий виконувати зобовʼязання у межах Угоди про асоціацію з ЄС щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського.
Зауважимо, чинний транзитний контракт між «Газпромом» і «Нафтогазом України» було укладено наприкінці 2019 року на період до кінця 2024 року. Він передбачав транзит на умовах «транспортуй або плати» 65 млрд куб. м 2020 року і 40 млрд куб. м у наступні роки.
Нагадаємо, що Україна не планує продовжувати угоду щодо транзиту російського газу до Європи, термін дії якої завершується 1 січня 2025 року. Позиція української сторони однозначна: контракт на транспортування завершується наприкінці цього року.
За матеріалами:
Діло
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