Зеленський розкрив «вартість» війни у 2024: які країни і скільки вклали в оборону України — Finance.ua

Зеленський розкрив «вартість» війни у 2024: які країни і скільки вклали в оборону України Сьогодні 19:01 — Казна та Політика

Зеленський розкрив «вартість» війни у 2024: які країни і скільки вклали в оборону України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна у 2024 році коштувала Україні близько 100 млрд доларів, з яких майже 50% - український вклад.

Про це президент заявив під час брифінгу з прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером.

«Війна 2024 року коштувала Україні щодо забезпечення Сил оборони близько 100 млрд доларів, з яких 40 млрд — це вклад України, 35 млрд — США, Європа — 25 млрд доларів. Ось приблизно вклад кожного з нас. Тому ми бачимо міцність в цьому союзі і показуємо, який вклад робить Україна. Безумовно це люди, але ви бачите і відсоток щодо грошей», — сказав Зеленський.

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Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв , що Європейський Союз — ключовий донор бюджету України. Наша держава отримала 50 мільярдів доларів від початку повномасштабного вторгнення. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла , що допомога Україні від Євросоюзу вже склала майже 130 мільярдів євро.

На засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» затвердили 8 дорожніх карт, які визначають ключові цілі Сил оборони України до 2027 року.

УНН За матеріалами:

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