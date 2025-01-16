Зеленський розкрив «вартість» війни у 2024: які країни і скільки вклали в оборону України — Finance.ua
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Зеленський розкрив «вартість» війни у 2024: які країни і скільки вклали в оборону України

Казна та Політика
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Зеленський розкрив «вартість» війни у 2024: які країни і скільки вклали в оборону України
Зеленський розкрив «вартість» війни у 2024: які країни і скільки вклали в оборону України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна у 2024 році коштувала Україні близько 100 млрд доларів, з яких майже 50% - український вклад.
Про це президент заявив під час брифінгу з прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером.
«Війна 2024 року коштувала Україні щодо забезпечення Сил оборони близько 100 млрд доларів, з яких 40 млрд — це вклад України, 35 млрд — США, Європа — 25 млрд доларів. Ось приблизно вклад кожного з нас. Тому ми бачимо міцність в цьому союзі і показуємо, який вклад робить Україна. Безумовно це люди, але ви бачите і відсоток щодо грошей», — сказав Зеленський.
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Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Європейський Союз — ключовий донор бюджету України. Наша держава отримала 50 мільярдів доларів від початку повномасштабного вторгнення. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що допомога Україні від Євросоюзу вже склала майже 130 мільярдів євро.
На засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» затвердили 8 дорожніх карт, які визначають ключові цілі Сил оборони України до 2027 року.
За матеріалами:
УНН
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