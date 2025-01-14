Шмигаль розповів, скільки грошей надав ЄС Україні від початку великої війни — Finance.ua
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Шмигаль розповів, скільки грошей надав ЄС Україні від початку великої війни

Казна та Політика
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Шмигаль розповів, скільки грошей надав ЄС Україні від початку великої війни
Шмигаль розповів, скільки грошей надав ЄС Україні від початку великої війни
На сьогодні Європейський Союз — ключовий донор бюджету України. Наша держава отримала 50 мільярдів доларів від початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«За 35 місяців повномасштабної війни ми залучили від ЄС та європейських країн до державного бюджету вже більше 50 млрд доларів», — сказано в повідомленні.
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За словами Шмигаля, цього року Україна отримала від європейських партнерів перші 3 млрд євро, які будуть забезпечені доходами від заморожених активів рф.
Нагадаємо, раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що допомога Україні від Євросоюзу вже склала майже 130 мільярдів євро.
Найбільше допомоги у 2024 році надійшло від ЄС — 16,2 млрд євро (еквів. 17,3 млрд дол. США). На 2024- 2027 роки бюджетна підтримка від ЄС передусім надається за інструментом Ukraine Facility, загальна сума якого становить 50 млрд євро: 38,3 млрд євро бюджетної підтримки (кредити та гранти), майже 7 млрд євро за інвестиційною складовою.
За матеріалами:
Finance.ua
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