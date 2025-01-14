Шмигаль розповів, скільки грошей надав ЄС Україні від початку великої війни — Finance.ua

Шмигаль розповів, скільки грошей надав ЄС Україні від початку великої війни Сьогодні 15:44 — Казна та Політика

Шмигаль розповів, скільки грошей надав ЄС Україні від початку великої війни

На сьогодні Європейський Союз — ключовий донор бюджету України. Наша держава отримала 50 мільярдів доларів від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«За 35 місяців повномасштабної війни ми залучили від ЄС та європейських країн до державного бюджету вже більше 50 млрд доларів», — сказано в повідомленні.

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За словами Шмигаля, цього року Україна отримала від європейських партнерів перші 3 млрд євро, які будуть забезпечені доходами від заморожених активів рф.

Нагадаємо, раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла , що допомога Україні від Євросоюзу вже склала майже 130 мільярдів євро.

Найбільше допомоги у 2024 році надійшло від ЄС — 16,2 млрд євро (еквів. 17,3 млрд дол. США). На 2024- 2027 роки бюджетна підтримка від ЄС передусім надається за інструментом Ukraine Facility, загальна сума якого становить 50 млрд євро: 38,3 млрд євро бюджетної підтримки (кредити та гранти), майже 7 млрд євро за інвестиційною складовою.

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