Шмигаль назвав країну, яка надала найбільшу допомогу Україні серед країн ЄС — Finance.ua
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Шмигаль назвав країну, яка надала найбільшу допомогу Україні серед країн ЄС

Казна та Політика
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Шмигаль назвав країну, яка надала найбільшу допомогу Україні серед країн ЄС
Шмигаль назвав країну, яка надала найбільшу допомогу Україні серед країн ЄС
Загальна допомога Німеччини для України становить 37 млрд євро, що є найбільшою підтримкою серед європейських держав.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на 7-му Німецько-українському бізнес-форумі.
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«Загальна допомога Німеччини для України становить 37 млрд євро, це — найбільше серед усіх європейських держав. Ми цінуємо це. Дякуємо німецькому уряду за державні програми інвестиційних та експортних гарантій для роботи бізнесу на українському ринку», — сказав очільник українського уряду.
За його словами, вже надано 53 інвестиційні гарантії для німецьких проєктів в Україні на загальну суму майже 382 млн євро.
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«Хочу це підкреслити — 53 інвестиційні гарантії для німецьких інвесторів. Це дуже важливий момент, про який просив німецький бізнес. Й уряд Німеччини пішов на цей крок для підтримки німецького бізнесу», — наголосив прем’єр-міністр.
Шмигаль подякував німецькому бізнесу за підтримку України, зауваживши, що «після повномасштабного вторгнення жодна німецька компанія не залишила український ринок».
Він додав, що десятки німецьких фірм продовжують інвестувати в Україну.
За матеріалами:
Укрінформ
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