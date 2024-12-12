Шмигаль назвав країну, яка надала найбільшу допомогу Україні серед країн ЄС — Finance.ua

Шмигаль назвав країну, яка надала найбільшу допомогу Україні серед країн ЄС
Загальна допомога Німеччини для України становить 37 млрд євро, що є найбільшою підтримкою серед європейських держав.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на 7-му Німецько-українському бізнес-форумі.
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«Загальна допомога Німеччини для України становить 37 млрд євро, це — найбільше серед усіх європейських держав. Ми цінуємо це. Дякуємо німецькому уряду за державні програми інвестиційних та експортних гарантій для роботи бізнесу на українському ринку», — сказав очільник українського уряду.
За його словами, вже надано 53 інвестиційні гарантії для німецьких проєктів в Україні на загальну суму майже 382 млн євро.
«Хочу це підкреслити — 53 інвестиційні гарантії для німецьких інвесторів. Це дуже важливий момент, про який просив німецький бізнес. Й уряд Німеччини пішов на цей крок для підтримки німецького бізнесу», — наголосив прем’єр-міністр.
Шмигаль подякував німецькому бізнесу за підтримку України, зауваживши, що «після повномасштабного вторгнення жодна німецька компанія не залишила український ринок».
Він додав, що десятки німецьких фірм продовжують інвестувати в Україну.
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