Зарплати найнятих кандидатів у 2023 менші, ніж у 2022 — Djinni Сьогодні 08:38 — Особисті фінанси

Зарплати найнятих кандидатів у 2023 менші, ніж у 2022 — Djinni

Для більшості категорій зарплати найнятих кандидатів у 2023 менші, ніж у 2022.

Про це повідомив сервіс з анонімного пошуку роботи Djinni.

Як можна побачити з графіку, найбільші зміни — серед кандидатів з досвідом роботи від 2 до 3 років та від 2 до 5 років. Є незначні зміни для кандидатів з досвідом від 1 до 2 років.

Не змінилися або ж практично не змінилися зарплати для досвідчених кандидатів — з досвідом роботи більше 5 років.

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Якщо говорити щодо категорій, то практично у всіх можна помітити зменшення зарплат при наймі у 2023 році. Виняток — найдосвідченіші дата саєнтисти, дата інженери та девопси.

Наприклад, у QA зарплати при наймі у липні 2022 складали $1200, а в жовтні 2023 — $950.

Нагадаємо, кількість відгуків на 1 вакансію на ІТ-ринку у 20−30 разів перевищує середній показник ринку праці.

79% айтівців, які перебувають на службі в Силах оборони, сказали , що компанії зберігають за ними робочі місця на час перебування у війську. Компанії також підтримують мобілізованих співробітників фінансово. 19% фахівців продовжують отримувати 100% заробітної плати, а 27% — частину. Ще 27% відзначили, що компанія раніше робила виплати, але перестала.

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У листопаді обсяг експорту ІТ-послуг з України становив $564 млн, що на $35 млн більше, ніж у жовтні. Водночас за 11 місяців року експорт впав на 7,3%, до $6,1 млрд, порівняно з аналогічним показником рік тому.

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