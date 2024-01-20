Зарплати найнятих кандидатів у 2023 менші, ніж у 2022 — Djinni — Finance.ua
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Зарплати найнятих кандидатів у 2023 менші, ніж у 2022 — Djinni

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Зарплати найнятих кандидатів у 2023 менші, ніж у 2022 — Djinni
Зарплати найнятих кандидатів у 2023 менші, ніж у 2022 — Djinni
Для більшості категорій зарплати найнятих кандидатів у 2023 менші, ніж у 2022.
Про це повідомив сервіс з анонімного пошуку роботи Djinni.
Зарплати найнятих кандидатів у 2023 менші, ніж у 2022 — Djinni
Як можна побачити з графіку, найбільші зміни — серед кандидатів з досвідом роботи від 2 до 3 років та від 2 до 5 років. Є незначні зміни для кандидатів з досвідом від 1 до 2 років.
Не змінилися або ж практично не змінилися зарплати для досвідчених кандидатів — з досвідом роботи більше 5 років.
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Якщо говорити щодо категорій, то практично у всіх можна помітити зменшення зарплат при наймі у 2023 році. Виняток — найдосвідченіші дата саєнтисти, дата інженери та девопси.
Наприклад, у QA зарплати при наймі у липні 2022 складали $1200, а в жовтні 2023 — $950.
Зарплати найнятих кандидатів у 2023 менші, ніж у 2022 — Djinni
Нагадаємо, кількість відгуків на 1 вакансію на ІТ-ринку у 20−30 разів перевищує середній показник ринку праці.
79% айтівців, які перебувають на службі в Силах оборони, сказали, що компанії зберігають за ними робочі місця на час перебування у війську. Компанії також підтримують мобілізованих співробітників фінансово. 19% фахівців продовжують отримувати 100% заробітної плати, а 27% — частину. Ще 27% відзначили, що компанія раніше робила виплати, але перестала.
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У листопаді обсяг експорту ІТ-послуг з України становив $564 млн, що на $35 млн більше, ніж у жовтні. Водночас за 11 місяців року експорт впав на 7,3%, до $6,1 млрд, порівняно з аналогічним показником рік тому.
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