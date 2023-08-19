За сім місяців на підтримку малозабезпечених сімей спрямували 30,7 мільярда — Мінфін Сьогодні 07:28 — Казна та Політика

За сім місяців на підтримку малозабезпечених сімей спрямували 30,7 мільярда — Мінфін

За січень-липень 2023 року на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам спрямовано 30,7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Телеграмі.

«​Уряд продовжує підтримувати малозабезпечені сім'ї, надаючи своєчасну та повну виплату пільг і житлових субсидій. Так, у січні-липні 2023 року спрямовано 30,7 млрд грн на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам», — йдеться в повідомленні.

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З них у липні - 1,5 млрд грн, зокрема на виплату понад 190 тис. отримувачам допомоги малозабезпеченим сім'ям.

Нагадаємо, упродовж семи місяців 2023 року на соціальні виплати з державного бюджету було спрямовано 265,6 млрд грн, з яких 158,6 млрд грн — на пенсійні виплати.

Довідка Finance.ua:

на виплати внутрішньо переміщеним особам у 2023 році держава має виділити 72 млрд грн;

Кабінет Міністрів продовжив термін прийому заяв на виплати постраждалим від підриву Каховської ГЕС до 31 жовтня 2023 року включно;



з 1 листопада ВПО, які перебувають за кордоном понад 30 днів без обґрунтованих причин, а також ті, хто повернувся до покинутого місця проживання, не отримуватимуть державну допомогу.



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Укрінформ За матеріалами:

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