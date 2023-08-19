За сім місяців на підтримку малозабезпечених сімей спрямували 30,7 мільярда — Мінфін — Finance.ua
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За сім місяців на підтримку малозабезпечених сімей спрямували 30,7 мільярда — Мінфін

Казна та Політика
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За сім місяців на підтримку малозабезпечених сімей спрямували 30,7 мільярда — Мінфін
За сім місяців на підтримку малозабезпечених сімей спрямували 30,7 мільярда — Мінфін
За січень-липень 2023 року на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам спрямовано 30,7 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Телеграмі.
«​Уряд продовжує підтримувати малозабезпечені сім'ї, надаючи своєчасну та повну виплату пільг і житлових субсидій. Так, у січні-липні 2023 року спрямовано 30,7 млрд грн на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам», — йдеться в повідомленні.
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З них у липні - 1,5 млрд грн, зокрема на виплату понад 190 тис. отримувачам допомоги малозабезпеченим сім'ям.
Нагадаємо, упродовж семи місяців 2023 року на соціальні виплати з державного бюджету було спрямовано 265,6 млрд грн, з яких 158,6 млрд грн — на пенсійні виплати.

Довідка Finance.ua:

  • на виплати внутрішньо переміщеним особам у 2023 році держава має виділити 72 млрд грн;
  • Кабінет Міністрів продовжив термін прийому заяв на виплати постраждалим від підриву Каховської ГЕС до 31 жовтня 2023 року включно;
  • з 1 листопада ВПО, які перебувають за кордоном понад 30 днів без обґрунтованих причин, а також ті, хто повернувся до покинутого місця проживання, не отримуватимуть державну допомогу.
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За матеріалами:
Укрінформ
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