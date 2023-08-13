Як людині, яка знаходиться за кордоном, відмовитись від виплат ВПО — Finance.ua

Як людині, яка знаходиться за кордоном, відмовитись від виплат ВПО Сьогодні 14:27 — Особисті фінанси

Як людині, яка знаходиться за кордоном, відмовитись від виплат ВПО

З 1 листопада ВПО, які перебувають за кордоном понад 30 днів без обґрунтованих причин, а також ті, хто повернувся до покинутого місця проживання, не отримуватимуть державну допомогу.

В Telegram-каналі Уряд online розповідають , як людині, яка знаходиться за кордоном, відмовитись від виплат.

«Для цього необхідно надіслати заяву щодо відмови від грошової допомоги електронною поштою або засобами поштового зв’язку на адресу органу соцзахисту населення в Україні, в якому ви перебуваєте на обліку», — сказано в повідомленні.

У заяві довільної форми мають бути зазначені такі обов’язкові реквізити:

назва органу соцзахисту населення, в якому громадянин перебуває на обліку;

прізвище, ім'я, по батькові отримувача допомоги;

адреса зареєстрованого/задекларованого місця проживання/перебування;

контактний номер мобільного телефону;

адреса електронної пошти (за наявності);

вид отримуваної допомоги (допомога на проживання ВПО).

Крім того, за наявності технічних можливостей та реєстраційного номера облікової картки платника податків можна подати повідомлення про відмову від допомоги через портал Дія.

Нагадаємо, на виплати внутрішньо переміщеним особам у 2023 році держава має виділити 72 млрд грн.

Із серпня виплати грошової допомоги внутрішньо переміщеним особами будуть здійснюватися у два періоди — до 15 і 28 числа.

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