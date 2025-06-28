«єВідновлення»: що потрібно знати про бронювання коштів на купівлю нового житла у «Дії» — Finance.ua

«єВідновлення»: що потрібно знати про бронювання коштів на купівлю нового житла у «Дії» Сьогодні 10:16 — Особисті фінанси

«єВідновлення»: що потрібно знати про бронювання коштів на купівлю нового житла у «Дії»

В Україні діє програма «єВідновлення», завдяки якій громадяни можуть отримати компенсацію за пошкоджене чи зруйноване житло. Подати заявку та забронювати кошти для купівлі нової оселі можна в застосунку «Дія».

Фахівці «Юридичнного порадника для ВПО» розповіли , як це зробити.

Що потрібно зробити перед бронюванням коштів

Спочатку подайте повідомлення про зруйноване житло та подати заяву на отримання компенсації. Зробити це можна в застосунку або на порталі «Дія».

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Далі отримайте сертифікат та припиніть право власності на знищене житло. Оберіть нову оселю для купівлі.

Як забронювати кошти на придбання житла

Після того, як ви отримайте повідомлення про готовність сертифіката у застосунку «Дія», ви можете подавати заявку для бронювання коштів за сертифікатом.

Якщо ви отримали підтвердження, що кошти заброньовано, зверніться до нотаріуса та укладіть договір купівлі-продажу, зазначивши сертифікат як спосіб оплати.

Фахівці зазначають, бронювання потрібне, щоб система «зарезервувала» конкретну суму для вашої покупки.

Що ще потрібно знати

Сертифікат «єВідновлення» діє протягом 5 років з моменту його отримання, а ось бронювання — лише 30 днів.

Якщо за 30 днів ви не уклали договір купівлі-продажу, тоді потрібно подавати нову заявку на бронювання коштів.

Це стосується лише броні коштів і НЕ впливає на чинність сертифіката.

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Після укладання договору купівлі-продажу кошти з сертифіката надходять безпосередньо на рахунок продавця.

Довідка Finance.ua:

у додатку «Дія» в межах програми «єВідновлення» з’явився розділ «Виплата на будівництво». Послуга доступна власникам знищеного приватного будинка, які мають у власності земельну ділянку для відбудови;

для отримання компенсації «єВідновлення» у випадку, якщо на житло, яке було зруйновано, втрачені правовстановлювальні документи, є два способи — можна звернутися до нотаріуса, який реєстрував угоду про набуття права власності, або звернутись до суду. І перший, і другий варіант досить ефектині. Причому у випадку судового позову, рішення суду здебільшого позитивні;

українці, які перебувають у Польщі, також мають можливість скористатися цією програмою. Для участі в програмі необхідно оформити довіреність на родича або близьку людину, яка залишилася в Україні.

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