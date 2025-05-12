Світовий банк виділяє Україні ще $84 мільйони для виплат за програмою «єВідновлення» — Шмигаль — Finance.ua
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Світовий банк виділяє Україні ще $84 мільйони для виплат за програмою «єВідновлення» — Шмигаль

Казна та Політика
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Світовий банк виділяє Україні ще $84 мільйони для виплат за програмою «єВідновлення» — Шмигаль
Світовий банк виділяє Україні ще $84 мільйони для виплат за програмою «єВідновлення» — Шмигаль
Рада директорів Світового банку схвалила додаткове фінансування в розмірі 84 млн доларів для проєкту HOPE, в межах якого виплачуються кошти на ремонти житла, пошкодженого в результаті бойових дій.
Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі.
«Цими вихідними Рада директорів Світового банку схвалила додаткове фінансування в розмірі 84 млн доларів для проєкту HOPE, в межах якого виплачуються кошти на ремонти житла. До кінця року ще 98 тис. українських родин отримають компенсації», — зазначив Шмигаль.
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«Два роки тому стартувала програма „єВідновлення“. Держава створила механізм підтримки людей, чиє житло знищене або пошкоджене російським агресором. За ці два роки програма продемонструвала свою надзвичайну ефективність. Українці отримують компенсації на ремонт пошкодженого житла, житлові сертифікати для купівлі нової оселі, виплати на будівництво приватних будинків на власних земельних ділянках», — підкреслив прем’єр.
«На останньому засіданні уряду ми додатково виділили ще 665 млн грн на компенсації за ремонти квартир та будинків у межах „єВідновлення“. За ці кошти українці зможуть відремонтувати ще понад 7300 житлових приміщень», — нагадав Шмигаль.
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Він подякував партнерам — Світовому банку та Банку розвитку Ради Європи, завдяки яким програма втілюється в життя.
За матеріалами:
Укрінформ
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