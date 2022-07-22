Який розмір допомоги з безробіття можна отримати в разі втрати документів — Finance.ua

Який розмір допомоги з безробіття можна отримати в разі втрати документів Вчора 09:00 — Казна та Політика

Який розмір допомоги з безробіття можна отримати в разі втрати документів

Українці, що втратили документи та відомості про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату, можуть розраховувати на мінімальний розмір допомоги з безробіття — 1800 гривень.

Про це повідомили в Державному центрі зайнятості (ДЦЗ) у відповідь на запит Укрінформу.

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«Під час воєнного стану внутрішньо переміщеним особам або тим, хто перебуває на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), в разі відсутності документів та відомостей про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), допомога по безробіттю призначається тривалістю 180 календарних днів протягом двох років з дня її призначення в мінімальному розмірі для застрахованих осіб — 1800 гривень», — йдеться в повідомленні.

Також в ДЦЗ зазначили, що нарахування допомоги безробітним, які перебувають на тимчасово захоплених територіях, відбувається у звичному порядку.

Нагадаємо, 21 червня уряд ухвалив рішення про те, що офіційно зареєстровані безробітні, які упродовж 30 днів не працевлаштувалися, будуть залучатися до суспільно корисних робіт — розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні чи сільськогосподарські роботи — та отримуватимуть зарплату у розмірі мінімальної.

Довідка Finance.ua:

з початку війни в Україні статус зареєстрованого безробітного набули 154 тисячі українців;

багато українців стикаються з проблемою працевлаштування за фахом, а тому часто погоджуються на роботу в новій для себе сфері. Хоча ринок праці перебуває у стані кризи, а пропозицій роботи у кілька разів менше, аніж було до війни, проте варіанти для працевлаштування працівників без досвіду роботи є. Зарплати для цієї категорії спеціалістів стартують від 8500 грн.



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Укрінформ За матеріалами:

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