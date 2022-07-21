Понад 30% українців втратили роботу з початку війни — Finance.ua

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Понад 30% українців втратили роботу з початку війни

Особисті фінанси
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Понад 30% українців втратили роботу з початку війни
Понад 30% українців втратили роботу з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Про це під час брифінгу повідомив президент Київської школи економіки, радник керівника Офісу президента України Тимофій Милованов, пише 24.kyiv.media
«Для того, щоб покращити ситуацію, я б рекомендував компаніям орієнтуватися на потреби війська», — сказав він.
За словами Милованова, наразі говорити про чіткий відсоток падіння ВВП не варто. Ці цифри беруться із реальних даних, але бойові дії виключають можливість все порахувати. Він додав, що, можливо, лише наприкінці року Держстат дасть якісь дані.
«Прорахунок відсотку падіння ВВП зараз відбувається по даним іншої країни, де також були воєнні дії і економіка якої схожа на українську. Але ці прогнози далекі від ситуації в Україні. Зараз вже відомо, що є серйозні виклики з агропромисловістю та внутрішнім сервісним ринком», — зауважив він.
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Тимофій Милованов додав, що сильна воєнна економіка — це не менш сильна економіка в тилу та можливість сплачувати податки.
«Те, що під час війни у нас працюють кафе — це можливість платити податки, щоб було за що купувати зброю», — підсумував він.
Нагадаємо, нещодавно уряд запустив програму мікрогрантів у розмірі від 50 до 250 тис. грн для кожного українця, який хоче започаткувати першу власну справу.

Довідка Finance.ua:

  • Верховна Рада 18 липня ухвалила законопроєкт № 5161, який стосується нестандартних форм зайнятості. У народі цей документ більш відомий, як «закон про фрилансерів». Finance.ua розбирався, що зміниться як для працівників, так і для працедавців.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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