Куди влаштуватися без досвіду роботи та скільки за це платять — Finance.ua

Куди влаштуватися без досвіду роботи та скільки за це платять Вчора 09:01 — Особисті фінанси

Куди влаштуватися без досвіду роботи та скільки за це платять, freepik.com

Багато українців стикаються з проблемою працевлаштування за фахом, а тому часто погоджуються на роботу в новій для себе сфері. Хоча ринок праці перебуває у стані кризи, а пропозицій роботи у кілька разів менше, аніж було до війни, проте варіанти для працевлаштування працівників без досвіду роботи є. Зарплати для цієї категорії спеціалістів стартують від 8500 грн.

Про це повідомляють аналітики кадрового порталу grc.ua

Пропозиції для працівників без досвіду роботи

В актуальних пропозиціях на кадровому порталі наразі 33% вакансій для працівників без досвіду роботи. Лідером серед регіонів з найбільшою кількість пропозицій наразі є Львів та область, де розміщено 16% від всіх актуальних, середня пропонована заробітна плата — 12 300 грн.

Київ посідає другу сходинку за пропозиціями для спеціалістів без досвіду роботи, проте середня заробітна плата в столиці вища. В Києві розміщено 14% актуальних пропозицій, а компенсація за роботу в середньому — 19 500 грн.

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Дніпропетровська та Івано-Франківська області посідають третю сходинку, проте в Дніпропетровській області середня пропонована заробітна плата вище — 17 600 грн. В Івано-Франківській області працівникам без досвіду в середньому пропонують 9000 грн, а в Полтавській області середній оклад — 8500 грн.

В яких сферах пропонують роботу

Понад третина всіх вакансій для працівників без досвіду роботи зі сфери продажу, де в середньому готові платити за роботу 15 800 грн.

Далі за кількістю пропозицій йде сфера транспорту та логістики — 9% від всіх актуальних вакансій, де готові платити в середньому 18 800 грн.

Вакансії для робітничого персоналу є третіми за затребуваністю, а середній оклад — 9900 грн.

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Замикають топ 5 сфер за кількістю пропозицій вакансії для адміністративного персоналу (середня зарплата — 15 200 грн), та з банківської сфери (середня зарплата — 11 800 грн).

Які навички потрібні

У вакансіях для працівників без досвіду роботи роботодавці вказують в основному бажані soft skills, наявність освіти та перелік основних виконуваних обов’язків та задач. Практично в усіх вакансіях роботодавці пропонують допомогти в навчанні кандидата необхідній роботі.

В усіх вакансіях незалежно від професійної сфери роботодавці хочуть від кандидатів відповідальності, уважності, стресостійкості та орієнтованості на результат. У сфері продажів пріоритетними вважаються такі навички як тактовність, високі комунікативні навички та активна життєва позиція. Тим хто шукає роботу в сфері транспорту та логістики потрібно бути пунктуальним та дисциплінованим, а представникам робітничих спеціальностей бути уважними до деталей та вміти працювати в режимі багатозадачності.

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