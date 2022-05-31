Стало відомо, скілько безробітних громадян зареєстровано в Україні від початку воєнних дій — Finance.ua

Стало відомо, скілько безробітних громадян зареєстровано в Україні від початку воєнних дій

Вчора 16:42 — Особисті фінанси

Стало відомо, скілько безробітних громадян зареєстровано в Україні від початку воєнних дій

З початку війни в Україні статус зареєстрованого безробітного набули 154 тисячі українців.

Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки у Facebook.

«Кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні становить 308 тисяч осіб. Це на 19% менше, ніж за аналогічний період 2021 року. Від початку воєнних дій статус зареєстрованого безробітного отримали 154 тисячі українців», — повідомив заступник міністра економіки Ігор Дядюра під час телемарафону.

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Для мінімізації безробіття Мінекономіки працює над відновленням та розвитком бізнесу та активізацією споживчого попиту:

ухвалено Закон № 2220-ІХ, яким значно спрощується процес постановки особи на облік по безробіттю через цифрові канали, в тому числі на порталі та у додатку Дія. Також визначене право Державної служби зайнятості приймати від особи заяву на звільнення, якщо підприємство не працює і зв’язок з роботодавцем втрачено;

триває створення спільно з провідними сайтами з пошуку роботи work.ua, robota.ua та іншими єдиної бази вакансій, в якій буде акумульовано максимальну кількість пропозицій. Днями до реалізації проекту приєдналась також міжнародна компанія з представництвом в Україні jooble.ua, яка має широку базу вакансій по всій Україні;

продовжується релокація підприємств. 606 підприємств вже завершили переїзд з областей, де тривають бойові дії. 392 з них вже відновили роботу. Станом на квітень на релокованих підприємствах працювали десятки тисяч людей, в тому числі, нові співробітники на місцях. Наразі Міністерство економіки працює над підтримкою підприємств на місцях. Компаніям надається допомога з пошуку нових ринків, замовлення необхідної сировини, підтримки експорту.

Довідка Finance.ua:

отримати статус безробітного та оформити допомогу через Дію можуть тільки люди, які є в переліку Пенсійного фонду України, і місця працевлаштування яких розташовані на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій. Водночас, якщо послуга вам недоступна, команда Дії радить дізнатися причину у ПФУ. Або скористатися послугою з реєстрації в центрі зайнятості на порталі Дія;

реєстрація безробітного в Центрі зайнятості означає звільнення та пошук нової роботи. Тобто, якщо людина бажає отримати статус безробітного та виплати, їй необхідно звільнитися з поточного місця роботи;

розмір допомоги по безробіттю розраховується у відсотковому співвідношенні до середнього доходу людини та залежно від її страхового стажу.

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