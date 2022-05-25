Який процент новобудов України відновили будівництво - статистика ЛУН — Finance.ua

Який процент новобудов України відновили будівництво - статистика ЛУН

Вчора 20:07 — Нерухомість

Який процент новобудов України відновили будівництво - статистика ЛУН, freepik.com

Найбільш активно працюють забудовники Черкаської області — 92% ЖК.

Про це свідчить статистика ЛУН

У Сумській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях будівництво поки повністю заморожене.

Перші відновлення будівництв помічені у Харкові, Чернігові, Бучі, Ірпені.Серед західних регіонів найменша доля відновлення у Чернівецькій області, там будівництво відновили 62% ЖК.

Найбільша доля відновлення у Закарпатській і Волинській областях, там вона складає 88%.

Уже 17% житлових комплексів у Києві поновили роботи та ще 20% — у Київській області. Зокрема — в Бучі та Ірпені.

Читайте також Зміна цін на житло в Україні буде приголомшливою: так триватиме кілька років

У Дніпропетровській області є невелике пожвавлення у 31%, у сусідній Полтавській — 72%. У Запорізькій та Чернігівській областях будівництво відновилося на 11%.

У середньому, роботу на будмайданчиках відновили близько 50% ЖК країни.

У розрахунку долі відновлення будівництв враховувались лише житлові комплекси, які вели будівництво у лютому. Тому не враховувались новобудови, що:

уже збудовані, але продажі по них ще не завершені;

у проєкті, тобто не розпочали будівництво до 24.02;

які були заморожені, або які призупинили будівництво ще до 24.02.

Інфографіка: ЛУН

Довідка Finance.ua:

маркетинг-директор ЛУН Денис Судилковський в інтерв’ю dev.ua раніше заявляв, що жодного дива щодо цін на квартири в Києві не буде, і чекати на пропозиції житла за 20-30 тисяч доларів не варто;

холдингова компанія «Київміськбуд» ухвалила рішення відновити роботи окремих департаментів «Київміськбуду» з 1 червня;

попит на купівлю квартир впав по всій території України, у Києві — на 52% в порівнянні з жовтнем 2021 року, на півдні та сході — на 90-100%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.