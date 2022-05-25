Який процент новобудов України відновили будівництво - статистика ЛУН — Finance.ua

Який процент новобудов України відновили будівництво - статистика ЛУН
Вчора 20:07 — Нерухомість Який процент новобудов України відновили будівництво - статистика ЛУН, freepik.com
Найбільш активно працюють забудовники Черкаської області — 92% ЖК.
Про це свідчить статистика ЛУН.
У Сумській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях будівництво поки повністю заморожене.
Перші відновлення будівництв помічені у Харкові, Чернігові, Бучі, Ірпені.Серед західних регіонів найменша доля відновлення у Чернівецькій області, там будівництво відновили 62% ЖК.
Найбільша доля відновлення у Закарпатській і Волинській областях, там вона складає 88%.
Уже 17% житлових комплексів у Києві поновили роботи та ще 20% — у Київській області. Зокрема — в Бучі та Ірпені.
У Дніпропетровській області є невелике пожвавлення у 31%, у сусідній Полтавській — 72%. У Запорізькій та Чернігівській областях будівництво відновилося на 11%.
У середньому, роботу на будмайданчиках відновили близько 50% ЖК країни.
У розрахунку долі відновлення будівництв враховувались лише житлові комплекси, які вели будівництво у лютому. Тому не враховувались новобудови, що:
- уже збудовані, але продажі по них ще не завершені;
- у проєкті, тобто не розпочали будівництво до 24.02;
- які були заморожені, або які призупинили будівництво ще до 24.02.
Інфографіка: ЛУН
Довідка Finance.ua:
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- маркетинг-директор ЛУН Денис Судилковський в інтерв’ю dev.ua раніше заявляв, що жодного дива щодо цін на квартири в Києві не буде, і чекати на пропозиції житла за 20-30 тисяч доларів не варто;
- холдингова компанія «Київміськбуд» ухвалила рішення відновити роботи окремих департаментів «Київміськбуду» з 1 червня;
- попит на купівлю квартир впав по всій території України, у Києві — на 52% в порівнянні з жовтнем 2021 року, на півдні та сході — на 90-100%.