Найбільший київський забудовник запустить будмайданчики 1 червня — Finance.ua
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Найбільший київський забудовник запустить будмайданчики 1 червня

Вчора 15:41Нерухомість
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Холдингова компанія «Київміськбуд» ухвалила рішення відновити роботи окремих департаментів «Київміськбуду» з 1 червня.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби.
«Головні зусилля будуть зосереджені на завершенні робіт у майже готових комплексах із подальшим введенням їх в експлуатацію та оформленні права власності у вже введених будинках», — йдеться у повідомленні.
«Основні складнощі пов’язані з відсутністю будівельників, нестачею будматеріалів та комплектуючих. Питанням залишається їх подальша вартість, а також логістика», — додали у КМБ.
Також почне роботу центральний офіс компанії і деякі відділи продажів.
В компанії додають, що в Києві все ще зберігається ймовірність ракетних обстрілів, тому КМБ відновить роботи на всіх будівельних майданчиках згодом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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