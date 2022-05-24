Найбільший київський забудовник запустить будмайданчики 1 червня — Finance.ua

Найбільший київський забудовник запустить будмайданчики 1 червня

Вчора 15:41 — Нерухомість

Холдингова компанія «Київміськбуд» ухвалила рішення відновити роботи окремих департаментів «Київміськбуду» з 1 червня.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби.

«Головні зусилля будуть зосереджені на завершенні робіт у майже готових комплексах із подальшим введенням їх в експлуатацію та оформленні права власності у вже введених будинках», — йдеться у повідомленні.

«Основні складнощі пов’язані з відсутністю будівельників, нестачею будматеріалів та комплектуючих. Питанням залишається їх подальша вартість, а також логістика», — додали у КМБ.

Також почне роботу центральний офіс компанії і деякі відділи продажів.

В компанії додають, що в Києві все ще зберігається ймовірність ракетних обстрілів, тому КМБ відновить роботи на всіх будівельних майданчиках згодом.

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