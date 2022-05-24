Що чекає на ціни на квартири у Києві найближчим часом — Finance.ua

Що чекає на ціни на квартири у Києві найближчим часом

Вчора 21:00 — Нерухомість

Жодного дива щодо цін на квартири в Києві не буде, і чекати на пропозиції житла за 20-30 тисяч доларів не варто.

Про це заявив маркетинг-директор ЛУН Денис Судилковський в інтерв’ю dev.ua.

З його слів, інфраструктура міста ще не повністю відновилася, але до столиці вже повертаються люди.

«50% від довоєнного ринку — це кількість людей, які шукають житло. Ціна на оренду на ринку впала в середньому на 38% у гривні», — розповідає експерт.

Проте дива на ринку продажу не варто очікувати, квартири в столиці не стануть за ціною такими ж, як у регіонах.

Судилковський каже, що Київ відстає від західних регіонів за темпами відновлення. У Львові, наприклад, продовжилося будівництво вже 79% новобудов, а у столиці лише 17%.

Після війни до столиці активно потягнуться люди, адже тут більше роботи та можливостей для тих, хто втратив житло в інших регіонах. Так уже було у 2014 році, коли багато жителів окупованого Донбасу почали будувати нове життя на підконтрольній Україні території.

Відповідно, десь восени у Києві очікується бум попиту на квартири.

Інформація Finance.ua:

Попит на купівлю квартир впав на всій території України, у Києві — на 52% порівняно з жовтнем 2021 року, на півдні та сході — на 90-100%. Про це йдеться у пресрелізі Flatfy. Найбільше цінник у доларах за квадратний метр на вторинне житло підскочив у Сумській області — +122%. На Львівщині приріст становив +64%, на Івано-Франківщині — +58%, на Київщині — +55%.

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