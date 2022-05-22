Зміна цін на житло в Україні буде приголомшливою: так триватиме кілька років — Finance.ua
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Зміна цін на житло в Україні буде приголомшливою: так триватиме кілька років

Вчора 11:02Нерухомість
19079
Зміна цін на житло в Україні буде приголомшливою: так триватиме кілька роківЗміна цін на житло в Україні буде приголомшливою: так триватиме кілька років, freepik.com
В Україні очікується «приголомшливе» падіння цін на нерухомість. І протримається воно кілька років. Причина цього — загальне падіння ВВП та зниження попиту.
Про це йдеться в матеріалі ZN.UA.
Зазначається: попри те, що наразі забудовники та продавці готового житла «все ще не мають наміру знижувати ціни в Києві, Харкові і навіть у Львові», у найближчій перспективі зробити це вони будуть змушені — «якщо, звісно, реально захочуть продати житло або здати його у найм».
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«Падіння цін на житло буде приголомшливим у найближчі післявоєнні часи і протримається кілька років. Тому що відбудеться загальне падіння ВВП — його не створюватимуть бізнеси, які зникли або зупинилися. Тобто, загальна сума грошей, яка обертатиметься на ринку нерухомості, стане значно меншою», — зазначають аналітики.
Іншою ж причиною, наголошують вони, стане зниження попиту на житло. Адже, попри те, що багато біженців уже повернулися додому, частину тих, хто виїхав з України, ми назавжди втратимо.
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«Ці люди не братимуть участі у створенні ВВП, не створюватимуть і попиту на квартири. Тому тиск грошей на ринок нерухомості буде меншим», — пояснюють автори матеріалу.
Втім, вони звертають увагу на те, що навіть попри цю обставину попит може «відновитися дуже швидко». Сприяти цьому може отримання Україною від росії компенсації за знищене майно.
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«Щойно ця грошова маса з’явиться в обсягах, які тиснутимуть на ринок нерухомості, попит відновиться дуже швидко. Однак, чи вдасться забудовникам на період між закінченням війни та появою грошей за компенсацію утримати ціни і отримати кошти на добудову — питання відкрите», — резюмують аналітики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Обозреватель
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