Зміна цін на житло в Україні буде приголомшливою: так триватиме кілька років — Finance.ua

Зміна цін на житло в Україні буде приголомшливою: так триватиме кілька років

Вчора 11:02 — Нерухомість

Зміна цін на житло в Україні буде приголомшливою: так триватиме кілька років, freepik.com

В Україні очікується «приголомшливе» падіння цін на нерухомість. І протримається воно кілька років. Причина цього — загальне падіння ВВП та зниження попиту.

Про це йдеться в матеріалі ZN.UA

Зазначається: попри те, що наразі забудовники та продавці готового житла «все ще не мають наміру знижувати ціни в Києві, Харкові і навіть у Львові», у найближчій перспективі зробити це вони будуть змушені — «якщо, звісно, реально захочуть продати житло або здати його у найм».

«Падіння цін на житло буде приголомшливим у найближчі післявоєнні часи і протримається кілька років. Тому що відбудеться загальне падіння ВВП — його не створюватимуть бізнеси, які зникли або зупинилися. Тобто, загальна сума грошей, яка обертатиметься на ринку нерухомості, стане значно меншою», — зазначають аналітики.

Іншою ж причиною, наголошують вони, стане зниження попиту на житло. Адже, попри те, що багато біженців уже повернулися додому, частину тих, хто виїхав з України, ми назавжди втратимо.

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«Ці люди не братимуть участі у створенні ВВП, не створюватимуть і попиту на квартири. Тому тиск грошей на ринок нерухомості буде меншим», — пояснюють автори матеріалу.

Втім, вони звертають увагу на те, що навіть попри цю обставину попит може «відновитися дуже швидко». Сприяти цьому може отримання Україною від росії компенсації за знищене майно.

«Щойно ця грошова маса з’явиться в обсягах, які тиснутимуть на ринок нерухомості, попит відновиться дуже швидко. Однак, чи вдасться забудовникам на період між закінченням війни та появою грошей за компенсацію утримати ціни і отримати кошти на добудову — питання відкрите», — резюмують аналітики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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