Зміна цін на житло в Україні буде приголомшливою: так триватиме кілька років — Finance.ua

Зазначається: попри те, що наразі забудовники та продавці готового житла «все ще не мають наміру знижувати ціни в Києві, Харкові і навіть у Львові», у найближчій перспективі зробити це вони будуть змушені — «якщо, звісно, реально захочуть продати житло або здати його у найм».
«Падіння цін на житло буде приголомшливим у найближчі післявоєнні часи і протримається кілька років. Тому що відбудеться загальне падіння ВВП — його не створюватимуть бізнеси, які зникли або зупинилися. Тобто, загальна сума грошей, яка обертатиметься на ринку нерухомості, стане значно меншою», — зазначають аналітики.
Іншою ж причиною, наголошують вони, стане зниження попиту на житло. Адже, попри те, що багато біженців уже повернулися додому, частину тих, хто виїхав з України, ми назавжди втратимо.
«Щойно ця грошова маса з’явиться в обсягах, які тиснутимуть на ринок нерухомості, попит відновиться дуже швидко. Однак, чи вдасться забудовникам на період між закінченням війни та появою грошей за компенсацію утримати ціни і отримати кошти на добудову — питання відкрите», — резюмують аналітики.