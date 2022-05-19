Житло в Києві: скільки зараз реально коштує оренда і квартири в новобудовах (інфографіка) — Finance.ua

Житло в Києві: скільки зараз реально коштує оренда і квартири в новобудовах (інфографіка)

Вчора 14:02 — Особисті фінанси

Житло в Києві: скільки зараз реально коштує оренда і квартири в новобудовах (інфографіка)

Після першого шоку ринок нерухомості потроху оживає. Що відбувається з цінами на столичне житло, чи зараз інвестують українці в квадратні метри і на що варто звернути увагу покупцям — розповів управляючий активами Concorde Capital Артем Щербина на своїй сторінці в Facebook

Ціни «відкотилися» назад

Українці повертаються у свої домівки, але багатьом, на жаль, нікуди. Це соціальна проблема, яка має бути у центрі уваги влади та громадян. Тим часом у Києві все більше дитячого сміху, магазини та кафе відкриваються, де-не-де з’являються пробки. Столиця оживає, але думки про війну та смерть на Сході та Півдні не полишають...

На ринку житлової нерухомості активність поки що незначна, проте деякі тенденції відзначити вже можна. За даними програми Bird, медіана ціни оренди 1-кімнатної квартири в Києві впала на 38% від 23 лютого.

Однокімнатні квартири подешевшали на 1000–2500 грн, двокімнатні — на 1500–3500 грн, а трикімнатні — на 3000–5000 грн, кажуть у OLX. Падіння настільки відчутне, що навіть поточний наплив населення до міста не збільшує вартість.

Що ж до цін на самі квартири, то падіння менш відчутне. Забудовники ціни ще не знизили, а на вторинному ринку угод майже не відбувається (обмеження на зміни в реєстрі вже знято, але не всі нотаріуси готові проводити угоди).

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За оцінками активних інвесторів у нерухомість, на сьогоднішній день у Києві ціни впали від 10 до 30% залежно від розташування об’єкту. За збереження активних бойових дій на Донбасі та на Півдні України ринок столичної житлової нерухомості впаде у стагнацію.

Серед можливих тригерів попиту ринку (крім закінчення війни, звісно): штучний дефіцит нових квадратних метрів від забудовників, збільшення термінів розстрочки, збільшення дисконтів.

Спекулятивний капітал на мінімумах

Ризиків більше. Через подорожчання та дефіцит будівельних матеріалів, меблів, а також фактор дефіциту самих будівельників через призов до армії — купівля квартири з метою здачі в оренду стає просто невигідною, а собівартість «заселення» в квартиру на первинному ринку нівелює дисконт.

Покупці шукатимуть варіанти на вторинному ринку з хорошим ремонтом. Думаю, не будуть рідкістю угоди між продавцями квартир, які до Києва повертатися не збираються або потрібні гроші, та покупцями, хто просто залишився без даху над головою. Спекулятивний капітал в угодах буде мінімальним, доки залишається ракетна загроза.

Нинішнім інвесторам варто очікувати на збільшення термінів реалізації проектів. Треба переглянути моделі оцінки ваших капіталовкладень, оскільки сподіватися на якнайшвидше «одужання» ринку при такому рівні оренди, цін на матеріали та відтоку населення за кордон не варто.

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