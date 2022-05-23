Вторинна нерухомість: у Києві попит обвалився на 50%, на півдні та сході – на 90-100% — Finance.ua

Вторинна нерухомість: у Києві попит обвалився на 50%, на півдні та сході – на 90-100%

Вчора 18:31 — Фінтех і Картки

Вторинна нерухомість: у Києві попит обвалився на 50%, на півдні та сході – на 90-100%, www.cripto-valuta.net

Попит на купівлю квартир впав по всій території України, у Києві — на 52% в порівнянні з жовтнем 2021 року, на півдні та сході — на 90-100%.

Про це йдеться у пресрелізі Flatfy.

Найбільше цінник у доларах за квадратний метр на вторинне житло підскочив у Сумській області — +122%. У Львівській області приріст становив +64%, в Івано-Франківській — +58%, у Київській — +55%.

Також ціни на понад 50% зросли у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Лише у Харківській області ціни помітно впали — на мінус 33%.

Показник пропозиції вторинного житла впав найменше у Дніпропетровській області — мінус 2%, Київській області — мінус 25% та Закарпатській області — мінус 26%.

Найбільше зменшилась пропозиція у Кіровоградській області — мінус 92%, у Житомирській області — мінус 86%, у Миколаївській області — мінус 85%.

Аналогічна ситуація і з попитом на придбання вторинного житла в Україні.

Найбільше він впав на сході та півдні України:

на мінус 100% на Херсонщині,

на мінус 94% у Миколаївській області,

на мінус 91% на Харківщині,

на мінус 86% — в Одеській та Запорізькій областях.

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