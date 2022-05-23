Вторинна нерухомість: у Києві попит обвалився на 50%, на півдні та сході – на 90-100% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вторинна нерухомість: у Києві попит обвалився на 50%, на півдні та сході – на 90-100%

Вчора 18:31Фінтех і Картки
1827
Вторинна нерухомість: у Києві попит обвалився на 50%, на півдні та сході – на 90-100%Вторинна нерухомість: у Києві попит обвалився на 50%, на півдні та сході – на 90-100%, www.cripto-valuta.net
Попит на купівлю квартир впав по всій території України, у Києві — на 52% в порівнянні з жовтнем 2021 року, на півдні та сході — на 90-100%.
Про це йдеться у пресрелізі Flatfy.
Найбільше цінник у доларах за квадратний метр на вторинне житло підскочив у Сумській області — +122%. У Львівській області приріст становив +64%, в Івано-Франківській — +58%, у Київській — +55%.
Вторинна нерухомість: у Києві попит обвалився на 50%, на півдні та сході – на 90-100%
Також ціни на понад 50% зросли у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Лише у Харківській області ціни помітно впали — на мінус 33%.
Показник пропозиції вторинного житла впав найменше у Дніпропетровській області — мінус 2%, Київській області — мінус 25% та Закарпатській області — мінус 26%.
Найбільше зменшилась пропозиція у Кіровоградській області — мінус 92%, у Житомирській області — мінус 86%, у Миколаївській області — мінус 85%.
Вторинна нерухомість: у Києві попит обвалився на 50%, на півдні та сході – на 90-100%
Аналогічна ситуація і з попитом на придбання вторинного житла в Україні.
Найбільше він впав на сході та півдні України:
на мінус 100% на Херсонщині,
на мінус 94% у Миколаївській області,
на мінус 91% на Харківщині,
на мінус 86% — в Одеській та Запорізькій областях.
Вторинна нерухомість: у Києві попит обвалився на 50%, на півдні та сході – на 90-100%
Отримати більше зі свого депозиту можна на Finance.ua 💰
За матеріалами: УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.