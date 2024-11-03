Які запитання варто поставити на співбесіді, щоб захистити себе від нечесного роботодавця — Finance.ua

Які запитання варто поставити на співбесіді, щоб захистити себе від нечесного роботодавця Сьогодні 14:14 — Особисті фінанси

Які запитання варто поставити на співбесіді, щоб захистити себе від нечесного роботодавця, Фото: freepik

Співбесіда — це не тільки можливість для роботодавця вибрати кандидата, а й для претендента оцінити надійність компанії та умови роботи. Щоб захистити себе від можливих розчарувань і фінансових ризиків, варто звернути увагу на декілька ключових аспектів.

Фахівці budni.robota.ua зібрали рекомендації, які допоможуть розпізнати нечесного роботодавця на співбесіді та збережуть ваше ментальне здоровʼя та фінанси.

Деталі про вакансію. Якщо рекрутер уникає розмови про ваші майбутні обов’язки, заробітну плату або говорить, що дізнаєтеся про все в процесі, це — тривожний знак.

Офіційне працевлаштування. Завжди уточнюйте, чи передбачено офіційне оформлення.

Якщо під час співбесіди роботодавець не згадує про офіційне працевлаштування, обовʼязково запитайте про це самі.

Пам’ятайте, без офіційного оформлення роботодавець може також не виплатити вам зарплатню або постійно затримувати її, а про відпустку і лікарняні взагалі можна забути.

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Графік і умови праці. Запитуйте про робочі години, оплату за понаднормову роботу та можливі відрядження. Якщо відповіді розмиті — будьте насторожі.

Кар’єрні можливості. Надійні компанії розповідають про перспективи зростання. Відсутність чіткої інформації про розвиток має викликати сумніви.

Спілкування на співбесіді. Манера спілкування рекрутера також може багато розповісти про компанію.

Якщо представник компанії на співбесіді поводиться зверхньо, ставить питання, що мають дискримінаційний характер, то готуйтеся, що ваші особисті кордони будуть постійно порушуватися, вам будуть погрожувати штрафами та звільненнями, а про дружнє спілкування можете забути.

Швидкість прийняття рішення. Ви можете помилково вважати гарним знаком, якщо після співбесіди вам одразу пропонують роботу, але це не так.

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Роботодавець має зважити всі «за» та «проти», поспілкуватися з іншими кандидатами. А якщо ж він поспішає запропонувати вам роботу одразу, та ще й і вас квапить із рішенням, то це має насторожити.

Швидше за все, у компанії велика плинність кадрів і вакансію потрібно закрити в найкоротші терміни. Чому так? Можливо, вам щось недоговорили про процеси роботи, через які всі звільняються.

Питання, які варто поставити роботодавцю

Щоб убезпечити себе від нечесного роботодавця, поставте представнику компанії на співбесіді наступні запитання:

Яка зарплата буде під час прийняття на роботу і після випробувального терміну? Чи вона офіційна?

Скільки разів на місяць виплачують зарплату і чи бувають затримки? З чого складається зарплата: яку частину без премій я буду отримувати точно?

Яка тривалість відпустки? Коли можна буде піти у відпустку?

Чи оплачують лікарняні та відпускні? В який термін?

Чи є штрафи в компанії?

Які проєкти є зараз?

Які кар’єрні можливості передбачаються на цій позиції?

Чому звільнився попередній працівник?

Що ви можете розповісти про корпоративну культуру компанії?

Памʼятайте, що співбесіда — це не ваш іспит. Дізнайтеся якомога більше про роботодавця, щоб потім не шкодувати про своє рішення.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у першому півріччі 2024 року на 22,2% до 19 927 гривень.

Найвища заробітна плата у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона зросла на 36,4% до 49 830 гривень.

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