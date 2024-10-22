Роботодавці в Україні «полюють» за чоловіками, які старші 60 років — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Роботодавці в Україні «полюють» за чоловіками, які старші 60 років

Казна та Політика
409
Роботодавці в Україні «полюють» за чоловіками, які старші 60 років
Роботодавці в Україні «полюють» за чоловіками, які старші 60 років
Війна в Україні вкрай негативно вплинула на економіку, а мобілізація змінила ринок праці та змусила роботодавців змінити підходи до пошуку працівників.
Про це розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова в інтерв’ю Spiegel.

На кого орієнтуються працедавці

Вона розповіла, що мобілізованих чоловіків замінюють на робочих місцях жінки, а також чоловіки старшого віку — саме на них зараз переорієнтовуються роботодавці.
«З погляду роботодавця, ідеальний працівник сьогодні — це той, кому вже виповнилося 60 років, і тому його не можна призвати в армію», — зазначила вона.
У Мінекономіки вважають, що Україні зараз потрібні додаткові 4,5 мільйона працівників, водночас, за словами Лібанової, нестача робочих рук була помітна ще до війни.
Щодо міграції Лібанова зауважила, що за перші два тижні війни Україну залишили 1,5 мільйона осіб, і зараз не спостерігається суттєвих сплесків міграції ні в той, ні в інший бік. Щодо міграції всередині країни, спочатку багато людей переселялися з північного сходу і південного сходу країни переважно в бік західної України. Однак з осені 2022 року все більше людей селяться в центральній Україні.
Так, у Києві проживає майже стільки ж людей, скільки й до війни, тільки кияни виїхали, а їхнє місце зайняли люди з інших районів, зазначила вона.

Ситуація на ринку праці складна

Кількість нових вакансій збільшується порівняно з минулим роком, а кількість резюме не збільшується, хоча й перестала скорочуватися. Значний дефіцит працівників призводить до підвищення зарплат, але з огляду на інфляцію, темпи зростання реальних зарплат сповільнилися.
Згідно з прогнозом Міжнародної організації праці, протягом наступних 10 років дефіцит на ринку праці України становитиме 8,6 мільйона осіб.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.