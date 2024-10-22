Роботодавці в Україні «полюють» за чоловіками, які старші 60 років — Finance.ua

Роботодавці в Україні «полюють» за чоловіками, які старші 60 років Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Роботодавці в Україні «полюють» за чоловіками, які старші 60 років

Війна в Україні вкрай негативно вплинула на економіку, а мобілізація змінила ринок праці та змусила роботодавців змінити підходи до пошуку працівників.

Про це розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова в інтерв’ю Spiegel

На кого орієнтуються працедавці

Вона розповіла, що мобілізованих чоловіків замінюють на робочих місцях жінки, а також чоловіки старшого віку — саме на них зараз переорієнтовуються роботодавці.

«З погляду роботодавця, ідеальний працівник сьогодні — це той, кому вже виповнилося 60 років, і тому його не можна призвати в армію», — зазначила вона.

У Мінекономіки вважають, що Україні зараз потрібні додаткові 4,5 мільйона працівників, водночас, за словами Лібанової, нестача робочих рук була помітна ще до війни.

Щодо міграції Лібанова зауважила, що за перші два тижні війни Україну залишили 1,5 мільйона осіб, і зараз не спостерігається суттєвих сплесків міграції ні в той, ні в інший бік. Щодо міграції всередині країни, спочатку багато людей переселялися з північного сходу і південного сходу країни переважно в бік західної України. Однак з осені 2022 року все більше людей селяться в центральній Україні.

Так, у Києві проживає майже стільки ж людей, скільки й до війни, тільки кияни виїхали, а їхнє місце зайняли люди з інших районів, зазначила вона.

Ситуація на ринку праці складна

Кількість нових вакансій збільшується порівняно з минулим роком, а кількість резюме не збільшується, хоча й перестала скорочуватися. Значний дефіцит працівників призводить до підвищення зарплат, але з огляду на інфляцію, темпи зростання реальних зарплат сповільнилися.

Згідно з прогнозом Міжнародної організації праці, протягом наступних 10 років дефіцит на ринку праці України становитиме 8,6 мільйона осіб.

УНІАН За матеріалами:

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