Грошові перекази в Україну продовжують скорочуватися — Finance.ua
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Грошові перекази в Україну продовжують скорочуватися

Особисті фінанси
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Грошові перекази в Україну продовжують скорочуватися
Грошові перекази в Україну продовжують скорочуватися
Обсяги грошових переказів в Україну за січень-травень 2025 року скоротилися на 15,4% - до $3,5 млрд. За аналогічний період минулого року було $4,09 млрд переказів.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Перекази заробітної плати, яку українці отримують з-за кордону зменшилася на 18,7% - до $1,87 млрд (порівняно із $2,3 млрд у січні-травні минулого року).
Зазначається, що через офіційні канали в Україну за цей період надійшло $2 млрд, через неформальні канали — $1,46 млрд. У травні перекази з-за кордону становили $711 млн, порівняно із $819 млн в аналогічному місяці 2024 року та $953 млн у травні 2023 року.
Нагадаємо, що з 1 червня в Україні діють нові ліміти на перекази з карток. Для клієнтів «середнього» та «низького ризику» — це 100 тис. грн на місяць. Для клієнтів «високого ризику» — 50 тис. грн на місяць. Що саме входить у ліміт, а також як переказати суму, що його перевищує — розповідаємо тут.
За матеріалами:
Finance.ua
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