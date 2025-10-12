0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які професії в Україні залишаються без кандидатів

109
Які професії в Україні залишаються без кандидатів
Які професії в Україні залишаються без кандидатів
На українському ринку праці час від часу зʼявляються вакансії, які потребують специфічної освіти та кваліфікації. Попри стабільний попит на таких спеціалістів, кандидати не поспішають відгукуватися на пропозиції роботодавців.
Про це розповіли у Державній службі зайнятості.

Які вакансії на ринку праці не затребувані

Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів. В обовʼязки спеціаліста входить ремонт та осблуговування механічних та електричних компонентів ескалаторів. На 40 таких вакансій не подано жодного резюме.
Читайте також
Машиніст автомотриси. Йдеться про залізничника, який перевозить пасажирів або вантажі спеціальним вагоном. З початку року Служба зайнятості зафіксувала 24 пропозиції, але жодного охочого їх обійняти.
Помічник майстра (оброблення волокна та перемотування нитки) — фахівець, який обслуговує ткацькі верстати та в’язальні установки. Таких вакансій було 16.
Сажотрус. Цього року було опубліковано 14 пропозицій роботи для фахівців, які обслуговують димоходи та системи опалення.
Читайте також
Монтувальник сцени. Такі спеціалісти збирають конструкції для концертів і вистав. Хоча роботодавці опублікували 14 вакансій, жоден кандидат не вказав цю професію у резюме.
Серед інших вакансії, які залишаються без кандидатів:
  • лікар-хірург-проктолог (колопроктолог) — 13 вакансій;
  • урядовий уповноважений — 12 вакансій;
  • оцінювач професійної кваліфікації — 11 вакансій;
  • науковий співробітник (бібліотечна справа, науково-технічна інформація) — 11 вакансій;
  • машиніст бетонозмішувача пересувного — 10 вакансій.
Нагадаємо, від початку року для багатьох спеціальностей на українському ринку праці склалися сприятливі умови: роботодавці шукають фахівців активніше, ніж вони самі готові пропонувати свої послуги.
Раніше Finance.ua писав про найбільш затребувані професії.
Як ми вже згадували, у 2025 році найменше відгуків збоку пошукачів роботи зібрали вакансії зі сфери нерухомості, роздрібної торгівлі та виробництва. Також у 2025 році до «топу» сфер за найменшою кількістю відгуків повернулись вакансії роботи за кордоном.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems