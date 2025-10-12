Які професії в Україні залишаються без кандидатів Сьогодні 10:18

На українському ринку праці час від часу зʼявляються вакансії, які потребують специфічної освіти та кваліфікації. Попри стабільний попит на таких спеціалістів, кандидати не поспішають відгукуватися на пропозиції роботодавців.

Про це розповіли у Державній службі зайнятості.

Які вакансії на ринку праці не затребувані

Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів. В обовʼязки спеціаліста входить ремонт та осблуговування механічних та електричних компонентів ескалаторів. На 40 таких вакансій не подано жодного резюме.

Машиніст автомотриси. Йдеться про залізничника, який перевозить пасажирів або вантажі спеціальним вагоном. З початку року Служба зайнятості зафіксувала 24 пропозиції, але жодного охочого їх обійняти.

Помічник майстра (оброблення волокна та перемотування нитки) — фахівець, який обслуговує ткацькі верстати та в’язальні установки. Таких вакансій було 16.

Сажотрус. Цього року було опубліковано 14 пропозицій роботи для фахівців, які обслуговують димоходи та системи опалення.

Монтувальник сцени. Такі спеціалісти збирають конструкції для концертів і вистав. Хоча роботодавці опублікували 14 вакансій, жоден кандидат не вказав цю професію у резюме.

Серед інших вакансії, які залишаються без кандидатів:

лікар-хірург-проктолог (колопроктолог) — 13 вакансій;

урядовий уповноважений — 12 вакансій;

оцінювач професійної кваліфікації — 11 вакансій;

науковий співробітник (бібліотечна справа, науково-технічна інформація) — 11 вакансій;

машиніст бетонозмішувача пересувного — 10 вакансій.

Нагадаємо, від початку року для багатьох спеціальностей на українському ринку праці склалися сприятливі умови: роботодавці шукають фахівців активніше, ніж вони самі готові пропонувати свої послуги.

Як ми вже згадували , у 2025 році найменше відгуків збоку пошукачів роботи зібрали вакансії зі сфери нерухомості, роздрібної торгівлі та виробництва. Також у 2025 році до «топу» сфер за найменшою кількістю відгуків повернулись вакансії роботи за кордоном.

