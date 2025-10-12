Як змінювалися доходи освітян за останні шість років (інфографіка) Сьогодні 09:19

Як змінювалися доходи освітян за останні шість років (інфографіка)

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2026 рік заклав кошти на підвищення зарплат вчителям. Оплата праці зросте на 50% у два етапи — на 30% з 1 січня 2026 року та ще на 20% з 1 вересня. У поточному році вчителі почали отримувати надбавку до зарплати — з січня це була 1 тисяча гривень, а з вересня збільшилася до 2 тисяч. Тим часом середня зарплата в Україні у першому кварталі цього року зросла майже до 23,5 тисячі гривень, це на 24% більше, ніж за аналогічний період 2024-го. Зарплати освітян у порівнянні з минулим роком зросли лише на 13%.

Видання «Слово і діло» проаналізувало, як за останні шість років змінювалася середня зарплата освітян, та порівняло її із середньою на ринку праці.

2019 рік

Згідно з даними Держстату, у першому кварталі 2019 року працівники сфери освіти отримували в середньому 7,4 тисячі гривень, тоді як середня зарплата по економіці становила 9,6 тис. грн.

Читайте також Три мінімалки: в Україні пропонують нову зарплатну модель для вчителів

У другому кварталі зарплати українських освітян зросли до 8,4 тисячі гривень (середня зарплата по країні була 10,4 тисячі), у третьому кварталі знизилися до 8,1 тисячі (середня по економіці була 10,7 тисячі), наприкінці року зросли до 8,6 тисячі.

2020 рік

У першому кварталі 2020 року зарплати працівників освіти становили близько 8,4 тисячі гривень, тоді як середня зарплата по Україні була 11 тисяч.

У другому та третьому кварталі зарплата працівників освіти становила 9,3 тисячі та 9,2 тисячі відповідно, а середня зарплата по країні тоді була 10,8 тисячі та 11,8 тисячі.

У четвертому кварталі зарплата зросла до 10,2 тисячі гривень. У середньому по країні тоді отримували 12,8 тисячі.

2021 рік

У 2021 році працівники освіти в середньому заробляли 10,8 тисячі гривень у першому кварталі, у другому кварталі — 12,2 тисячі, у третьому — 11,6 тисячі, у четвертому — 12,7 тисячі.

Читайте також Уряд збільшив доплати вчителям на прифронтових територіях

Водночас середня зарплата по економіці становила 12,8 тисячі, 13,8 тисячі, 14,2 тисячі та 15,3 тисячі відповідно.

2022 рік

У 2022 році перші три квартали середня зарплата освітян становила 11,4 тисячі, 11,9 тисячі та 11,3 тисячі.

В Україні середня зарплата у перший рік повномасштабного вторгнення суттєво не змінювалася: перший квартал — 14,6 тисячі, другий — 13,7 тисячі, третій — 14,6 тисячі.

У четвертому кварталі 2022-го середня зарплата по країні становила 16,5 тисяч, саме працівників освіти — 13,4 тисячі.

2023 рік

У 2023 році розрив між середньою зарплатою по країні та зарплатою вчителів став ще помітнішим. Зокрема, у першому кварталі 2023-го середня зарплата в Україні була 15,4 тисячі гривень, а освітяни отримували 11,1 тисячі.

Читайте також Удвічі менше середньої зарплати: скільки заробляють вчителі в Україні

У другому кварталі у сфері освіти в середньому отримували 13 тисяч, у третьому — 12,2 тисячі, у четвертому — 13,5 тисяч. Середня зарплата по економіці в цей період була 17,2 тисячі, 17,9 тисячі і 19,2 тисячі відповідно.

2024 рік

У першому кварталі 2024-го середня зарплатня у сфері освіти склала 12,6 тисячі гривень, у другому — 15,1 тисячі. У той час як середня по економіці — 18,9 тисячі і 21 тисяча.

У третьому кварталі минулого року освітяни отримували 14,2 тисячі гривень, а середня зарплата по економіці була 21,9 тисячі гривень.

У четвертому кварталі зарплата вчителів зросла до 16,5 тисячі гривень, середня зарплата по країні становила 24,2 тисячі гривень.

2025 рік

У першому кварталі 2025 року працівники освіти України в середньому отримували 14,3 тисячі гривень. А середня зарплата по економіці у цей період була на рівні 23,5 тисячі гривень.

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.