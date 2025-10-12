0 800 307 555
Як змінювалися доходи освітян за останні шість років (інфографіка)

Як змінювалися доходи освітян за останні шість років (інфографіка)
Як змінювалися доходи освітян за останні шість років (інфографіка)
Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2026 рік заклав кошти на підвищення зарплат вчителям. Оплата праці зросте на 50% у два етапи — на 30% з 1 січня 2026 року та ще на 20% з 1 вересня. У поточному році вчителі почали отримувати надбавку до зарплати — з січня це була 1 тисяча гривень, а з вересня збільшилася до 2 тисяч. Тим часом середня зарплата в Україні у першому кварталі цього року зросла майже до 23,5 тисячі гривень, це на 24% більше, ніж за аналогічний період 2024-го. Зарплати освітян у порівнянні з минулим роком зросли лише на 13%.
Видання «Слово і діло» проаналізувало, як за останні шість років змінювалася середня зарплата освітян, та порівняло її із середньою на ринку праці.
2019 рік

Згідно з даними Держстату, у першому кварталі 2019 року працівники сфери освіти отримували в середньому 7,4 тисячі гривень, тоді як середня зарплата по економіці становила 9,6 тис. грн.
У другому кварталі зарплати українських освітян зросли до 8,4 тисячі гривень (середня зарплата по країні була 10,4 тисячі), у третьому кварталі знизилися до 8,1 тисячі (середня по економіці була 10,7 тисячі), наприкінці року зросли до 8,6 тисячі.

2020 рік

У першому кварталі 2020 року зарплати працівників освіти становили близько 8,4 тисячі гривень, тоді як середня зарплата по Україні була 11 тисяч.
У другому та третьому кварталі зарплата працівників освіти становила 9,3 тисячі та 9,2 тисячі відповідно, а середня зарплата по країні тоді була 10,8 тисячі та 11,8 тисячі.
У четвертому кварталі зарплата зросла до 10,2 тисячі гривень. У середньому по країні тоді отримували 12,8 тисячі.

2021 рік

У 2021 році працівники освіти в середньому заробляли 10,8 тисячі гривень у першому кварталі, у другому кварталі — 12,2 тисячі, у третьому — 11,6 тисячі, у четвертому — 12,7 тисячі.
Водночас середня зарплата по економіці становила 12,8 тисячі, 13,8 тисячі, 14,2 тисячі та 15,3 тисячі відповідно.

2022 рік

У 2022 році перші три квартали середня зарплата освітян становила 11,4 тисячі, 11,9 тисячі та 11,3 тисячі.
В Україні середня зарплата у перший рік повномасштабного вторгнення суттєво не змінювалася: перший квартал — 14,6 тисячі, другий — 13,7 тисячі, третій — 14,6 тисячі.
У четвертому кварталі 2022-го середня зарплата по країні становила 16,5 тисяч, саме працівників освіти — 13,4 тисячі.

2023 рік

У 2023 році розрив між середньою зарплатою по країні та зарплатою вчителів став ще помітнішим. Зокрема, у першому кварталі 2023-го середня зарплата в Україні була 15,4 тисячі гривень, а освітяни отримували 11,1 тисячі.
У другому кварталі у сфері освіти в середньому отримували 13 тисяч, у третьому — 12,2 тисячі, у четвертому — 13,5 тисяч. Середня зарплата по економіці в цей період була 17,2 тисячі, 17,9 тисячі і 19,2 тисячі відповідно.

2024 рік

У першому кварталі 2024-го середня зарплатня у сфері освіти склала 12,6 тисячі гривень, у другому — 15,1 тисячі. У той час як середня по економіці — 18,9 тисячі і 21 тисяча.
У третьому кварталі минулого року освітяни отримували 14,2 тисячі гривень, а середня зарплата по економіці була 21,9 тисячі гривень.
У четвертому кварталі зарплата вчителів зросла до 16,5 тисячі гривень, середня зарплата по країні становила 24,2 тисячі гривень.

2025 рік

У першому кварталі 2025 року працівники освіти України в середньому отримували 14,3 тисячі гривень. А середня зарплата по економіці у цей період була на рівні 23,5 тисячі гривень.
Слово і Діло
