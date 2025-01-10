Які марки легковиків продавали найчастіше в інтернеті в 2024 році — Finance.ua

Які марки легковиків продавали найчастіше в інтернеті в 2024 році Сьогодні 21:05 — Особисті фінанси

Які марки легковиків продавали найчастіше в інтернеті в 2024 році

У 2024 році лідерами ринку виявилися дві марки: Volkswagen та ВАЗ, кількісно вони чітко контрастують з рештою.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Інфографіка: eauto.org.ua

1. Volkswagen

Середній вік: 15,8 року

Середній пробіг: 245 тис. км

Середня ціна: $7 200

Кількість створених за рік оголошень: 293 618 (18,4% від загальної кількості)

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Volkswagen вже багато років залишається лідером українського ринку. Причиною популярності є репутація бренду насамперед серед автомеханіків, які своєю чергою радять цю марку своїм клієнтам, потенційним покупцям, як надійну та універсальну, точніше — ремонтопридатну.

Крім того, велика кількість авто імпортується з Європи, де Volkswagen є одним із наймасовіших брендів.

2. ВАЗ (Lada)

Середній вік: 28,2 року

Середній пробіг: 192 тис. км

Середня ціна: $1 100

Кількість оголошень: 283 952 (17,8% від загальної кількості)

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«Зараз, попри чималий вік (та доволі дивне значення середнього пробігу в оголошеннях, як для машин віком близько 30 років) за $1100 можна придбати авто, яке буде простим у ремонті та здатне самостійно переміщатися, що завершує опис комплексу причин, чому ВАЗи досі у такій значній кількості присутні в оголошеннях на нашому вторинному ринку», — розповіли експерти.

3. BMW

Середній вік: 15,7 року

Середній пробіг: 218 тис. км

Середня ціна: $10 400

Кількість оголошень: 147 954 (9,3% від загальної кількості)

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BMW у цьому рейтингу займає третє місце, попри вищу середню ціну. Причина — імідж та престиж, пов’язаний із володінням автомобілем цього бренду. Навіть на старі моделі зберігається попит через їхні технічні характеристики та комфорт.

Ще один чинник — доступні авто з американських аукціонів, він теж відіграє свою роль щодо популярності тієї чи іншої марки на ринку.

Volkswagen і ВАЗ представляють дві різні категорії: перший — це відомий європейський бренд із середнім ціновим сегментом, другий — доступний автомобіль для супермінімального бюджету. Саме тому вони задовольняють потреби різних соціальних груп.

BMW (а також Audi та Mercedes-Benz, які кількісно не надто відстають від цієї марки), зі свого боку, ілюструє стабільність інтересу українських автомобілістів до престижних авто навіть на вторинному ринку.

Присутність у першій десятці оголошень Renault, Ford, Skoda, Opel та Nissan пояснюється цілком очевидними чинниками: це популярні практичні авто за розумну ціну, за що їх цінують не лише в Україні, а й у тих країнах, де вони представлені на первинному чи вторинному ринках.

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