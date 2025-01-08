Середній вік авто в Україні: що змінилося за рік — Finance.ua

Середній вік авто в Україні: що змінилося за рік Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

Середній вік авто в Україні: що змінилося за рік

Середній вік легкових автомобілів у грудні 2024 року становив 16,2 року, що є ідентичним показником грудня 2023 року. Загалом, ринок уживаних автомобілів в Україні демонструє стабільність із помітними сезонними коливаннями.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Впродовж досліджуваного періоду відбувалися коливання, проте врешті все повернулося до «стартової» точки. Це свідчить про відносну стабільність ринку в частині вікової структури представлених автомобілів за рік.

Діаграма відображає зміни цього показника за останні 13 місяців, eauto.org.ua

У порівнянні з листопадом 2024 року, коли середній вік автомобілів досяг 15,7 року (мінімальний показник за період), у грудні 2024 року показник зріс на 0,5 року. Це демонструє тимчасове «омолодження» пропозицій у листопаді, яке не закріпилося на тривалий час.

Зазвичай подібна картина спостерігається коли відбувається певне зменшення темпів продажів «свіжопригнаних» авто, які мають менший середній вік, що, власне, і відбулося у листопаді.

За період, що аналізується, мінімальне значення середнього віку автомобілів було зафіксовано у листопаді 2024 року — 15,7 року, а максимальне — у травні 2024 року, коли цей показник досяг 17,3 року. Це свідчить про помітну динаміку вікових характеристик автомобілів протягом року.

Нагадаємо, інженери загальнонімецького автомобільного клубу ADAC у 2024 році протестували 84 моделі автомобілів різних класів, цінових категорій і типів приводу, визначивши найкращі й найгірші авто року.

Переможцем автотестів став сімейний електромобіль VW ID.7. Лідери рейтингу:

VW ID.7 Tourer GTX;

BMW i5 eDrive40;

Porsche Taycan Performancebatterie Plus;

Skoda Enyaq 85x.

Найвищою позицією для автомобіля з ДВЗ було 8 місце, яке дісталось Skoda Superb Combi 2.0 TDI SCR.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

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