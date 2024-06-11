Які графіки відключень 11 червня — Finance.ua
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Які графіки відключень 11 червня

Енергетика
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Які графіки відключень 11 червня
Які графіки відключень 11 червня
Як повідомили в НЕК «Укренерго», що 11 червня з 14:00 до 23:00 по всій Україні діятимуть графіки відключення електроенергії.
Про це йдеться в повідомленні компанїі.
Перевірити графік погодинних відключень у Києві можна на сайті ДТЕК.
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Графіки відключень світла в інших регіонах можна знайти на сайтах місцевих обленерго.

Довідка Finance.ua:

  • Російські атаки на українські нафтосховища та об’єкти нафтопереробної інфраструктури не позначаться негативно на роботі внутрішнього ринку пального."В оперативному плані ніяких результатів ці атаки не дають. Пальне було і буде. Сьогодні це одна з небагатьох точок опори", — написав директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн. За його словами, з 2022 року нафтобази в Україні майже не використовують, окрім як естакади для перевантаження із залізниці в бензовози.
  • З 24 червня з доступної електроенергії в Україні будуть віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі. Після цього ліміти споживання встановлюватимуться рівномірно між областями.
  • Україні знадобляться місяці й навіть роки для відновлення ТЕС та ГЕС, — повідомив Укренерго.

Що найбільше «їсть» елекроенергію

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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