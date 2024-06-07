Прилади, які краще взагалі не використовувати через ситуацію зі світлом (список того, що найбільше «їсть» елекроенергію) — Finance.ua

Прилади, які краще взагалі не використовувати через ситуацію зі світлом (список того, що найбільше «їсть» елекроенергію) Сьогодні 19:00 — Енергетика

Прилади, які краще взагалі не використовувати через ситуацію зі світлом (список того, що найбільше «їсть» елекроенергію)

З огляду на важку ситуацію в енергосистемі, українців попросили не користуватися енергоємними приладами. Зокрема, йдеться про кондиціонери та бойлери.

Про це повідомляє заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі національного телемарафону.

«Дійсно. Кондиціонери є одними з досить енергоємних приладів серед побутових. Зокрема як бойлери та інші», — сказав він.

За його словами, зрозуміло, що температура буде лише збільшуватися, застосування кондиціонерів також будуть збільшуватися.

«Ми закликаємо населення, побут, бізнес по можливості мінімізувати їх використання чи не використовувати взагалі. Знаходити інші варіанти провітрювання приміщень, які можуть бути не менш ефективними», — додав Колісник.

Ситуація зі світлом в Україні

російські війська з кінця березня здійснили вже шість масованих атак з енергетики України. Під ударом знаходилися як звичайні енергооб'єкти, так і ТЕС та гідроелектростанції. На даний момент ситуація в енергосистемі залишається тяжкою.

У зв’язку з цим українців уже не вперше просять економити електроенергію та не включати кілька енерговитратних приладів одночасно. Раніше в YASNO навіть склали рейтинг приладів, які найбільше споживають електроенергію.

Як скоротити споживання електроенергії

Як не дивно, насамперед потрібно замінити всі лампочки розжарювання на світлодіодні. Завдяки цій нехитрій маніпуляції місячне споживання електроенергії можна скоротити на третину.

Наприклад, світлодіодні аналоги 100-ватних лампочок мають від 8 до 15 Вт потужності, а світла дають стільки ж.

Але це не означає, що в пікові (та й не тільки) години потрібно вмикати освітлення в усій квартирі. Виходьте з правила: одна кімната — один світильник.

Прання і миття посуду в машинці краще перенести на ніч, коли навантаження на мережу буде мінімальним. Багато машинок (як пральних, так і посудомийних) мають функцію відкладеного запуску.

Найбільше енергії витрачається саме для нагрівання води в машинках, тому не зайвим буде виставити мінімально допустимий температурний режим.

Пилотяг можна замінити щітками й віником або ж використовувати бездротові чи робопилотяги (батарею заряджати вночі).

Замість електрочайника грійте воду на газу. Відмова від електрочайника допоможе заощадити близько 20 кВт-год електроенергії на місяць.

Не тримайте бойлер постійно ввімкненим — нагрівайте воду безпосередньо перед використанням.

Зрештою, взагалі не тримайте техніку, яку не використовуєте, ввімкненою в розетки. Це ще й елемент безпеки, бо в разі стрибка напруги техніка може згоріти.

Якщо для розігрівання їжі стоїть вибір між мікрохвильовкою чи електроплитою, краще скористатися першою, адже мікрохвильовка впорається із задачею швидше.

І не вмикайте одночасно потужні прилади. Якщо вже так склалося, що вам необхідно ними скористатися, робіть це по черзі. Наприклад, доцільніше спочатку пропилотяжити, а потім запускати прання, ніж робити це паралельно.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.