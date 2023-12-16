Які фахівці найбільш затребувані на ринку праці: відповідь експерта — Finance.ua
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Які фахівці найбільш затребувані на ринку праці: відповідь експерта

Особисті фінанси
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Які фахівці найбільш затребувані на ринку праці: відповідь експерта
Які фахівці найбільш затребувані на ринку праці: відповідь експерта, Фото: freepik.com
Наразі в Україні затребувані такі професії, як продавець-консультант, бухгалтер, водій, кур'єр.
Про це розповіла експерт з ринку праці Тетяна Пашкіна в коментарі УНН.
«Попри всі наші зміни (в країні. — Ред.) все одно потрібні універсальні професії, такі як продавець-консультант, бухгалтер, водій, кур'єр… Стало більше вакансій водіїв, кур'єрів через мобілізацію, і відповідно — це не нові вакансії, а намагання заповнити ті, які стали вільними», — розповіла Пашкіна.
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За її словами, в Україні зросла середня заробітна плата через дефіцит фахівців. Наразі відповідно до сайтів пошуку роботи середня заробітна плата становить 18,5 тисяч гривень.
Раніше аналітики OLX Робота зазначали, що на українському ринку праці у вересні найзатребуванішою професією став продавець. Кількість оголошень про роботу становить 11 706, рівень медіанної заробітної плати — 13 500 грн/міс. Друге місце посідає професія водія, кількість оголошень про роботу для неї складає 7 722, медіанна заробітна плата — 25 000 грн/місяць.
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Мінекономіки оприлюднило Розрахунок потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024−2027 роки. Потреба зростатиме щороку.
Як писав Урядовий кур'єр, нині найзатребуваніші робітничі професії: прибиральник, охоронець, бармен або бариста (що свідчить про відновлення ринку громадського харчування), комплектувальник.
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За матеріалами:
УНН
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