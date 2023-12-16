Які фахівці найбільш затребувані на ринку праці: відповідь експерта — Finance.ua

Які фахівці найбільш затребувані на ринку праці: відповідь експерта Сьогодні 13:04 — Особисті фінанси

Які фахівці найбільш затребувані на ринку праці: відповідь експерта, Фото: freepik.com

Наразі в Україні затребувані такі професії, як продавець-консультант, бухгалтер, водій, кур'єр.

Про це розповіла експерт з ринку праці Тетяна Пашкіна в коментарі УНН.

«Попри всі наші зміни (в країні. — Ред.) все одно потрібні універсальні професії, такі як продавець-консультант, бухгалтер, водій, кур'єр… Стало більше вакансій водіїв, кур'єрів через мобілізацію, і відповідно — це не нові вакансії, а намагання заповнити ті, які стали вільними», — розповіла Пашкіна.

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За її словами, в Україні зросла середня заробітна плата через дефіцит фахівців. Наразі відповідно до сайтів пошуку роботи середня заробітна плата становить 18,5 тисяч гривень.

Раніше аналітики OLX Робота зазначали , що на українському ринку праці у вересні найзатребуванішою професією став продавець. Кількість оголошень про роботу становить 11 706, рівень медіанної заробітної плати — 13 500 грн/міс. Друге місце посідає професія водія, кількість оголошень про роботу для неї складає 7 722, медіанна заробітна плата — 25 000 грн/місяць.

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Мінекономіки оприлюднило Розрахунок потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024−2027 роки. Потреба зростатиме щороку.

Як писав Урядовий кур'єр, нині найзатребуваніші робітничі професії: прибиральник, охоронець, бармен або бариста (що свідчить про відновлення ринку громадського харчування), комплектувальник.

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