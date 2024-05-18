Дуальна форма навчання: що це таке та чи дає вона право на відстрочку — Finance.ua

Дуальна форма навчання: що це таке та чи дає вона право на відстрочку Сьогодні 17:28 — Особисті фінанси

Дуальна форма навчання: що це таке та чи дає вона право на відстрочку, Фото: Shutterstock

З 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію , який передбачає у певних випадках відстрочку від призову для студентів. Це також стосується тих, хто навчається на дуальній формі навчання.

Про це йдеться у законі № 10 449, пише «Телеграф».

У виданні зауважили, що також можуть отримати відстрочку ті студенти, які навчаються на денній формі навчання або отримують рівень освіти вищий за попередній.

Що таке дуальна форма навчання

Дуальна форма навчання передбачає, що теоретичний матеріал студент опрацьовує у навчальному закладі з викладачем, а практичне навчання проходить на виробництві.

Дуальна — буквально означає подвійна. Тож, простими словами можна сказати, що за дуальною формою навчання близько 50% практики, поза навчальним закладом, та 50% теоретичних знань.

У Міністерстві освіти і науки України зазначали, що такий підхід суттєво відрізняється від практичних відпрацювань, оскільки в його основі не тільки закріплення теорії на практиці, а саме навчання в умовах виробництва.

Тобто, передбачається, що після завершення навчання учні, які здобували освіту за дуальною формою, вже знають та вміють працювати з технікою, розуміють усі технологічні процеси та мають досвід взаємодії з досвідченими фахівцями підприємств.

Поширеною практикою є те, що таким учням пропонують відкриті вакансії на цьому ж підприємстві, тож рівень їхнього працевлаштування після навчання доволі високий.

Дуальна форма навчання здебільшого поширена у професійних технічних коледжах та училищах.

Нагадаємо, можливість відстрочки збільшує попит на аспірантуру. У 2023 році на аспірантуру на контракт було зараховано 13 708 людей, з яких 11 246 чоловіків віком від 25 років;

З третього квітня 2024 р., в умовах воєнного стану мають право перетинати державний кордон громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 22 років, які:

навчаються за денною формою здобуття освіти;

здобувають ступінь вищої освіти бакалавра АБО магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності;

є учасниками програм освітньої академічної мобільності і прямують на навчання в іноземні заклади освіти.

Телеграф За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.