Виїзд студентів за кордон: що змінилося — Finance.ua

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Виїзд студентів за кордон: що змінилося

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Виїзд студентів за кордон: що змінилося
Виїзд студентів за кордон: що змінилося
3 квітня набула чинності постанова Кабміну № 366 від 2 квітня 2024, якою були внесені зміни до Правил перетинання державного кордону України. Детально про ці зміни розповіли фахівці Юридичного порадника для ВПО.
Так, з 3 квітня 2024 р., в умовах воєнного стану мають право перетинати державний кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років, які:
  • навчаються за денною формою здобуття освіти;
  • здобувають ступінь вищої освіти бакалавра АБО магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності;
  • є учасниками програм освітньої академічної мобільності і прямують на навчання в іноземні заклади освіти.

Якими документами можна підтвердити право на перетинання кордону

Підтвердними документами є:
  • довідка від закладу вищої освіти України щодо направлення учасника програми освітньої академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти із зазначенням:
    — підстави співробітництва,
    — строку навчального семестру за кордоном,
    — відсутності за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів,
    — підтвердження рівня володіння здобувачем освіти мовою викладання в іноземному закладі освіти;
  • копія договору академічної мобільності, засвідчена закладом освіти України в установленому порядку;
  • е-квиток студента (учня), перевірений засобами Порталу Дія за допомогою електронних пристроїв шляхом зчитування або введення унікального електронного ідентифікатора;
  • військово-облікові документи з відповідними відмітками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Зверніть увагу! Такі студенти можуть безперервно перебувати за кордоном не більше строку навчального семестру.
Нагадуємо, студентки мають право на перетин державного кордону без будь-яких обмежень.
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За матеріалами:
Finance.ua
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