Як можливість відстрочки збільшує попит на аспірантуру (інфографіка) — Finance.ua

Як можливість відстрочки збільшує попит на аспірантуру (інфографіка) Сьогодні 20:16 — Світ

Як можливість відстрочки збільшує попит на аспірантуру (інфографіка)

18 травня в Україні набуде чинності закон про зміну правил мобілізації та військового обліку. У ньому, як і раніше, зберігається норма про відстрочку від призову для тих, хто навчається на денній або дуальній формі навчання (рівень освіти повинен бути вищим за отриманий раніше).

Наскільки зросла кількість бажаючих чоловіків від 25 років отримати ступінь доктора філософії або доктора мистецтв (іншими словами, вступити до аспірантури), уникнувши мобілізації. Особливо ця тенденція простежується серед кількості контрактників за останні два роки. Наочний приклад різкого приросту бажаючих стати аспірантами серед чоловіків призовного віку після 2022 року — на інфографіці.

Під час обговорення законопроєкту про мобілізацію на цю тенденцію звертав увагу голова профільного комітету ВРУ Сергій Бабак . Депутати навіть обговорювали можливість виключити з переліку відстрочку для контрактників, однак вирішили, що це порушуватиме принцип рівності, закладений у Конституції України.

Відповідно до закону «Про вищу освіту», в Україні студенти (після диплома бакалавра та магістра) можуть претендувати на звання доктора філософії або доктора мистецтв. Ці наукові ступені можна здобути в аспірантурі і, відповідно, на час навчання уникнути призову до армії.

У законі про мобілізацію прописано, що всі аспіранти, незалежно від форми навчання, не підлягають мобілізації протягом особливого періоду.

Водночас різке збільшення чоловіків, які бажають вступити до аспірантури, спостерігається саме на денній формі навчання. Це особливо добре видно, порівняно із заочною та вечірньою формами. На контракті приріст найбільший. Очевидно, у зв’язку з тим, що відбір на контракт не такий суворий, як на бюджетну форму.

Наприклад, у 2021 році із загальної кількості аспірантів (7656) чоловіків було приблизно третина (2554).

У 2022 році ситуація почала змінюватися — в українські виші вступили до аспірантури 15 072 людини. Із них було 9725 чоловіків. Тенденція посилилася у 2023 році - до аспірантури було прийнято 18 835 осіб, серед яких 13 594 були чоловіки.

У 2021 році на бюджет до аспірантури вступили 3263 людини, і лише 651 — чоловік. У 2022-му бюджетників було 3304, з яких уже 1303 чоловіки, тобто приблизно третина. У 2023-му серед усіх бюджетників-аспірантів чоловіків віком від 25 років уже було більше половини.

Ще виразніше тенденція помітна серед тих, хто навчається на контракті. У 2021 році з 1559 аспірантів був 721 чоловік.

У 2022 році вступили 9594 аспіранти, причому більше половини — чоловіки призовного віку (7446).

А в 2023 році, на другий рік повномасштабної війни, на аспірантуру на контракт було зараховано 13 708 людей, з яких 11 246 чоловіків віком від 25 років.

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