Потреба в кадрах зростатиме: які професії будуть затребувані в Україні до 2027 року — Finance.ua

Потреба в кадрах зростатиме: які професії будуть затребувані в Україні до 2027 року Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Потреба в кадрах зростатиме: які професії будуть затребувані в Україні до 2027 року

Мінекономіки оприлюднило Розрахунок потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024−2027 роки. Потреба зростатиме щороку.

Про це свідчить проєкт , розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Згідно з прогнозом, потреба становитиме:

2024 рік — 482 тисячі осіб,

2025 рік — 542 тисячі осіб,

2026 рік — 607 тисяч осіб,

2026 рік — 5669 тисяч осіб.

Найбільша потреба за чотири роки буде у таких кадрах:

Робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві - 358 тисяч,

Керівники підприємств, установ та організацій — 179 тисяч,

Водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок — 175 тисяч,

Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук — 147 тисяч,

Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки — 143 тисячі.

Кабінет міністрів очікує, що середня зарплата в Україні зростатиме в наступні три роки. Згідно з прогнозом Мінекономіки, номінальна середньомісячна заробітна плата працівників, брутто (до вирахування податків), становитиме:

2023 рік — 18 118 гривень (зростання на 22%),

2024 рік — 21 852 гривень (+20,6%),

2025 рік — 25 645 гривень (+17,4%),

2026 рік — 29 625 гривень (+15,5%).

При цьому очікується, що середньорічний рівень інфляції буде знижуватися.

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