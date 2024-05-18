Українці знову можуть замовити індивідуальні номерні знаки: скільки це коштує — Finance.ua
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Українці знову можуть замовити індивідуальні номерні знаки: скільки це коштує

Особисті фінанси
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Українці знову можуть замовити індивідуальні номерні знаки: скільки це коштує
Українці знову можуть замовити індивідуальні номерні знаки: скільки це коштує
В Україні відновили послугу з отримання індивідуальних номерних знаків на транспортні засоби.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.
Послуга була тимчасово призупинена через погіршення воєнної безпеки в місцях розташування виробничих потужностей.
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«Відтепер популярні серед водіїв індивідуальні номерні знаки доступні для замовлення. Сервісні центри МВС відновили цю послугу», — йдеться у повідомленні.

Як отримати індивідуальний номерний знак

Автовласники зможуть їх замовити онлайн у Кабінеті водія.
Також можна особисто звернутися до будь-якого сервісного центру МВС.
Індивідуальні номерні знаки виготовляються на замовленням власника. Напис на них має бути унікальним і не може повторюватись.
Номерний знак для легкових автомобілів може містити від трьох до восьми символів — від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр.
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Напис для мотоциклів — від трьох до шести символів — від двох до п’яти літер і цифр. Індивідуальний номерний знак має містити не менше ніж дві літери.

Скільки коштує послуга

  • спецпродукція (номерний знак) для легкових авто — 204 грн;
  • спецпродукція (номерний знак) для мотоциклів — 92,4 грн;
  • три символи (мінімальне замовлення) — 300 грн;
  • кожний наступний (до восьми символів) — 90 грн;
  • графічний елемент — 500 грн.
У повідомленні зазначено, що отримати індивідуальний номерний знак можливо двома способами: самостійно або з доставкою на відділення «Нової Пошти».
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Послуга із виготовлення індивідуальних номерних знаків надається до 40 днів.
Нагадаємо, в Україні запрацював Кабінет водія для бізнесу. Цей онлайн-інструмент дозволить підприємцям оптимізувати свій робочий процес та зекономити час.
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За матеріалами:
Finance.ua
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