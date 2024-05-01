Водіїв фур можуть мобілізувати на кордоні — роз’яснення ТЦК — Finance.ua

Водіїв фур можуть мобілізувати на кордоні — роз’яснення ТЦК Сьогодні 19:14

Водіїв фур можуть мобілізувати на кордоні — роз’яснення ТЦК

Водіїв фур, які повертаються з-за кордону, теж можуть забрати до ТЦК для перевірки даних — або й мобілізувати, оскільки система «Шлях», що дозволяє перетин кордону, ніяк не впливає на військовий облік.

Про це повідомила пресслужба Закарпатського ОТЦК та СП у коментарі Укрінформу.

«Водії вантажних транспортних засобів — такі ж громадяни України, як і інші, тому вони повинні мати при собі всі необхідні військово-облікові документи. Якщо ці дані не вдається з’ясувати під час огляду на контрольно-пропускних пунктах, військовозобов'язаним пропонують проїхати в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки для уточнення даних. Водночас наголошуємо, що вантажівка залишається під наглядом представників правоохоронних органів», — зазначили в пресслужбі.

У ТЦК та СП Закарпатської області додали: якщо громадянин не підлягає мобілізації, то йому потрібно мати при собі відповідні військово-облікові документи з відмітками, які підтверджують його законні права на відстрочку, передбачені в статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», або з відміткою про зняття з військового обліку, або документ про належним чином оформлене бронювання.

«Система „Шлях“ не має нічого спільного з військовим обліком», — додали в територіальному центрі комплектування.

Нагадаємо, раніше в Асоціації міжнародних автоперевізників заявили , що під час повернення в Україну з-за кордону співробітники ТЦК та СП знімають водіїв прямо з рейсів і силоміць забирають у центри комплектування.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.