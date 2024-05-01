Водіїв фур можуть мобілізувати на кордоні — роз’яснення ТЦК — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Водіїв фур можуть мобілізувати на кордоні — роз’яснення ТЦК

85
Водіїв фур можуть мобілізувати на кордоні — роз’яснення ТЦК
Водіїв фур можуть мобілізувати на кордоні — роз’яснення ТЦК
Водіїв фур, які повертаються з-за кордону, теж можуть забрати до ТЦК для перевірки даних — або й мобілізувати, оскільки система «Шлях», що дозволяє перетин кордону, ніяк не впливає на військовий облік.
Про це повідомила пресслужба Закарпатського ОТЦК та СП у коментарі Укрінформу.
Читайте також
«Водії вантажних транспортних засобів — такі ж громадяни України, як і інші, тому вони повинні мати при собі всі необхідні військово-облікові документи. Якщо ці дані не вдається з’ясувати під час огляду на контрольно-пропускних пунктах, військовозобов'язаним пропонують проїхати в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки для уточнення даних. Водночас наголошуємо, що вантажівка залишається під наглядом представників правоохоронних органів», — зазначили в пресслужбі.
У ТЦК та СП Закарпатської області додали: якщо громадянин не підлягає мобілізації, то йому потрібно мати при собі відповідні військово-облікові документи з відмітками, які підтверджують його законні права на відстрочку, передбачені в статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», або з відміткою про зняття з військового обліку, або документ про належним чином оформлене бронювання.
Читайте також
«Система „Шлях“ не має нічого спільного з військовим обліком», — додали в територіальному центрі комплектування.
Нагадаємо, раніше в Асоціації міжнародних автоперевізників заявили, що під час повернення в Україну з-за кордону співробітники ТЦК та СП знімають водіїв прямо з рейсів і силоміць забирають у центри комплектування.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.