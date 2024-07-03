Якщо отримали штраф від ТЦК. Де дізнатися про відкрите виконавче провадження — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Якщо отримали штраф від ТЦК. Де дізнатися про відкрите виконавче провадження

Особисті фінанси
112
Якщо отримали штраф від ТЦК. Де дізнатися про відкрите виконавче провадження
Якщо отримали штраф від ТЦК. Де дізнатися про відкрите виконавче провадження
Військовозобов’язані, які отримали штраф від ТЦК та СП, і стосовно яких відкрито провадження, можуть побачити про себе інформацію у відкритій системі.
Про це повідомляє «Судово-юридична газета».
«Якщо ТЦК наклав своєю постановою штраф на особу… і ця особа не поспішає добровільно його сплатити, це може загрожувати блокуванням рахунку та подальшим стягнення коштів і майна. Окрім безпосередньо відвідування ТЦК чи встановлення застосунку Резерв+, така особа може дізнатися про свій статус через Автоматизовану систему виконавчого провадження», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
Так, аби дізнатись про хід виконавчого провадження, варто скористатись Автоматизованою системою виконавчого провадження. Пошук можна здійснити за своїми прізвищем та ім’ям.
Пошук інформації через вебсайт здійснюється за такими параметрами:
  • прізвище, ім’я, по батькові
  • число, місяць, рік народження боржника — фізичної особи та прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача — фізичної особи
  • найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань для юридичної особи — боржника та стягувача
  • УНЗР стягувача — фізичної особи, боржника — фізичної особи (за наявності)
  • номер виконавчого провадження.

Штрафи для ухилянтів до 25 500 грн: коли, як, та на які суми 🔍

За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.