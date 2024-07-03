Якщо отримали штраф від ТЦК. Де дізнатися про відкрите виконавче провадження — Finance.ua

Якщо отримали штраф від ТЦК. Де дізнатися про відкрите виконавче провадження
Військовозобов’язані, які отримали штраф від ТЦК та СП, і стосовно яких відкрито провадження, можуть побачити про себе інформацію у відкритій системі.
Про це повідомляє «Судово-юридична газета».
«Якщо ТЦК наклав своєю постановою штраф на особу… і ця особа не поспішає добровільно його сплатити, це може загрожувати блокуванням рахунку та подальшим стягнення коштів і майна. Окрім безпосередньо відвідування ТЦК чи встановлення застосунку Резерв+, така особа може дізнатися про свій статус через Автоматизовану систему виконавчого провадження», — йдеться у повідомленні.
Так, аби дізнатись про хід виконавчого провадження, варто скористатись Автоматизованою системою виконавчого провадження. Пошук можна здійснити за своїми прізвищем та ім’ям.
Пошук інформації через вебсайт здійснюється за такими параметрами:
- прізвище, ім’я, по батькові
- число, місяць, рік народження боржника — фізичної особи та прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача — фізичної особи
- найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань для юридичної особи — боржника та стягувача
- УНЗР стягувача — фізичної особи, боржника — фізичної особи (за наявності)
- номер виконавчого провадження.
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