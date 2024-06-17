Чи будуть штрафи за порушення військового обліку приходити в Дію — в Мінцифри пояснили Сьогодні 15:33 — Особисті фінанси

В Україні поки що не запровадили механізм сплати штрафів за порушення військового обліку онлайн через Дію

Така можливість може з’явитися лише після запровадження окремого регулювання на рівні Кабінету міністрів, а цього поки що не сталося.

Про це повідомили OBOZ.UA в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації. Справа в тому, що раніше юрексперти sud.ua звертали увагу, що до постанови Кабміну від 13 червня № 693 нібито внесено відповідні зміни.

«Наразі в прийнятій Кабміном постанові № 693 не йдеться про те, що штрафи за порушення військового обліку надходитимуть до застосунку Дія… Для цього (можливості оплачувати штрафи в Дії. — Ред.) має бути окреме регулювання, а його немає», — заявили в Мінцифри.

Аналітики в свою чергу зазначали, що зміни дозволять інтегрувати в систему держпослуг банківські системи для сплати штрафів за адміністративні правопорушення, включаючи порушення військового обліку. Якщо це станеться, процес сплати штрафів спроститься, адже відпаде потреба відвідувати суди та банки.

Повідомлялося, що Дія інтегрує інформаційні системи та програмне забезпечення державних банків та банків, у статутному капіталі яких не менше 75% належить державі, для сплати штрафів та інших платежів. Серед адміністративних правопорушень, за які можна буде сплатити штраф, є дрібне хуліганство, порушення громадського спокою, правил дорожнього руху та багато інших.

Окрім сплати штрафів Дія тепер інтегрується з електронною системою охорони здоров’я. Це дозволить вносити до центральної бази даних медичну інформацію про користувача, переглядати її та обмінюватися нею відповідно до законодавства.

Раніше Кабмін після ухвалення законопроєкту про заочні штрафи № 10 379, спростив процедуру притягнення до адміністративної відповідальності порушення військового обліку. Це дозволяє запровадити заочні штрафи, відкриття виконавчих проваджень та блокування рахунків порушників.

«Зміни значно спростять процедуру притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення, що дозволить оперативніше реагувати на порушення», — зазначив член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук.

Штрафи за неявку до ТЦК під час мобілізації: які суми

В Україні відбулося підвищення штрафів за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку (зокрема за те, що не став вчасно на облік). Це передбачено законопроєктом № 10 379 , що вже набрав чинності.

Розміри штрафів під час воєнного стану вищі, ніж у мирний час. Так, штраф за порушення правил військового обліку (ст. 210 КУпАП) встановлено на таких рівнях:

у мирний час — від 3400 до 5100 грн.;

у особливий період (у тому числі під час воєнного стану) — від 17 000 до 25 500 грн.

Штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (ст. 210−1 КУпАП) також змінився. Для громадян:

у мирний час — від 5100 до 8500 грн.;

у особливий період (включаючи воєнний стан) — від 17 000 до 25 500 грн.

Для юридичних осіб та посадових осіб органів влади, підприємств, установ, організацій штрафи будуть вищими. Так:

у мирний час — від 17 000 до 34 000 грн;

у особливий період (зокрема, під час воєнного стану) — від 34 000 до 59 500 грн.

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