Українці негативно оцінюють перспективи відношення курсу валют — дослідження Info Sapiens Сьогодні 08:07 — Особисті фінанси

Українці негативно оцінюють перспективи відношення курсу валют — дослідження Info Sapiens

Індекс споживчих настроїв українців у квітні 2024 року зріс на 0,6 пунктів та становить 77,6 п. Українці стали більше побоюватися інфляції та девальвації.

Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 56 п., що на 1 п. вище за рівень цього показника у березні. Індекс економічних очікувань (ІЕО) у квітні зріс на 0,4 п. та складає 92 п.

У квітні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 0,5 п. та складає 123,3 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 2,5 п. та складає 181,8 п. Індекс девальваційних очікувань зріс на 10,4 п. та складає 155,6 п.

«У квітні 2024 року майже усі показники споживчих настроїв без змін. Станом на зараз спостерігається тенденція до стабілізації як споживчих настроїв, так і сприйняття поточного становища та економічних очікувань. Єдина значима зміна — збільшення індексу девальваційних очікувань. Населення України більш негативно оцінює перспективи відношення курсу валют впродовж найближчих трьох місяців», — коментують аналітики Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію.

Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.

Довідка Finance.ua:

за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у квітні 2024 року залишилося на рівні 3,2%. Це мінімальне значення річної інфляції із жовтня 2020 року (2,6%);

за даними статистичного відомства, за квітень ціни зросли на 0,2%, з початку року — на 1,4%;



найбільше подорожчали: масло— на 14,9%, молоко — на 9,3%, фрукти — на 7,0%, сир та м’який сир — на 7,8%;



подешевшали: яйця на 41,9%, олія — на 15,4%, цукор — на 15,1%, овочі - на 13,9%.



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