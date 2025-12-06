Як змінилася середня вартість бензину, газу та дизелю за 6 років Сьогодні 21:22

Як змінилася середня вартість бензину, газу та дизелю за 6 років

За шість років бензин А-95 та дизель здорожчали у два рази, а зріджений газ — майже втричі. Акцизи на ці види пального підвищуватимуть й надалі — до 1 січня 2028 року. Таке рішення влада пояснювала необхідністю наближення законодавства України до норм ЄС, дефіцитом держбюджету, а також збільшеними потребами армії. Однак ціни на пальне підскочили ще після початку російського вторгнення, зокрема, через атаки рф на вітчизняні НПЗ.

«Слово і діло» розповідає , як змінювалася середня вартість бензину А-95, зрідженого газу та дизпального з 2019 до 2025 рік.

Бензин А-95

За даними Держстату, в Україні наприкінці 2019 року бензин А-95 коштував в середньому 28,6 грн за літр.

За перші пів року 2020 року пальне впало в ціні до 21,8 грн за літр, проте до кінця року зупинилося на позначці 24,9 грн за літр.

Протягом 2021 року бензин подорожчав до 30,4 грн за літр, така ж ціна зберігалася перші чотири місяці 2022 року. Проте вже з травня А-95 підскочив у ціні до 42,5 грн за літр.

До кінця першого року великої війни пальне продавали на АЗС по 51,3 грн за літр.

У 2023 році вартість бензину трохи знизилася, в червні його можна було купити за ціною 44,7 грн за літр. Але до кінця року цінник знову виріс і сягнув 52−55 грн за один літр.

У 2024 році бензин марки А-95 почав дорожчати з квітня (54,4 грн за літр) і до вересня його середня вартість вже становила 56,6 грн за літр. До кінця року ціни повернулися до позначки 55,45 грн за літр.

На початку 2025 року А-95 коштував в середньому 56,42 грн за літр. До середини року (у липні) його ціна зросла до 58,95 грн за літр.

Станом на вересень поточного року один літр бензину можна було купити в середньому за 58,79 грн. У жовтні ціна була 58,71 грн, у листопаді склала 58,32 грн за літр. Таким чином, за шість років одна з найпопулярніших марок бензину здорожчала у два рази.

Дизельне пальне

У четвертому кварталі 2019 року дизпальне коштувало 27,9 грн за один літр.

Протягом 2020 року, як і бензин, дизпальне здешевшало до 24 грн за літр.

У 2021 році ціна почала поступово підвищуватися і в листопаді дизельне пальне вже коштувало 30,5 грн за літр.

До квітня 2022 року ціна залишалася на рівні 37 грн за літр, але в травні та в червні було відразу два різкі стрибки в ціні — до 46,2 та 56,5 грн за літр відповідно. Під кінець 2022-го середня ціна дизпального була 55 грн за літр.

У 2023 році ціна тимчасово повернулася до позначок 44−46 грн за літр, але під кінець року знову зросла до 52,6 грн за літр.

Трохи подешевшало дизельне пальне на початку 2024 року, але з червня до вересня ціна зафіксувалася на рівні 52,8 грн за літр. Під кінець минулого року ціна повернулася до позначки 52,2 грн.

У поточному році дизель з січня по червень коливався у ціні від 52 до 55 грн за літр, досягши найвищої ціни у серпні — 55,84 грн. Станом на вересень його ціна була в середньому 55,76 грн за літр, у жовтні — 55,95 грн, а у листопаді — 57,61. Тобто, протягом шести років дизельне пальне в України також здорожчало у два рази.

Зріджений газ

Наприкінці 2019-го та протягом 2020 року зріджений газ був відносно стабільним у ціні та тримався на позначках 11,8 — 12,7 грн за літр.

Подорожчання почалося з лютого 2021 року. За весь рік газ зріс у ціні з 14,5 до 19 грн за один літр.

У 2022 році зріджений газ почав дорожчати у березні (22,3 грн за літр), у червні він коштував уже 41,2 грн за літр. Після цього вартість почала знижуватися і до грудня становила 29 грн за літр.

У 2023 році ціна на газ впала за перші пів року і вже традиційно знову зросла ближче до зими. У грудні його продавали за 33,2 грн за літр.

На початку 2024 року зріджений газ почав дешевшати, повернувшись навесні та влітку до позначок 26−27 грн за літр. У вересні середня вартість газу була на рівні 30 грн за літр, а у грудні зросла до 35,43 грн, що стало найвищим показником за весь рік.

Взимку 2025 року газ знову підскочив у ціні: січень — 36,46 грн за літр, лютий — 37,07 грн. Після цього його ціна почала знижуватися — з 36,7 грн у березні до 34,2 грн за літр у вересні. У жовтні газ продавали в середньому за ціною 34,41 грн, а в листопаді — 34,5 грн за літр.

Можна підсумувати, що скраплений газ зі всіх видів пального подорожчав за шість років найбільше — майже втричі.

