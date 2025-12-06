Рейтинг найпопулярніших марок нових авто у листопаді (інфографіка) Сьогодні 19:06 — Технології&Авто

У листопаді 2025 року українці придбали близько 8,3 тис. нових легкових авто, що на 58% перевищує показники за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

За даними аналітиків, порівняно з жовтнем 2025 року попит зріс на 6%.

Найпопулярнішою маркою листопада знову стала китайська BYD, яка очолила рейтинг продажів, а от бестселером місяця став Renault Duster.

Всього з початку року в Україні реалізовано 68,9 тис. нових легкових авто, що на 7,5% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

