0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рейтинг найпопулярніших марок нових авто у листопаді (інфографіка)

Технології&Авто
101
Рейтинг найпопулярніших марок нових авто у листопаді (інфографіка)
Рейтинг найпопулярніших марок нових авто у листопаді (інфографіка)
У листопаді 2025 року українці придбали близько 8,3 тис. нових легкових авто, що на 58% перевищує показники за аналогічний період минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
За даними аналітиків, порівняно з жовтнем 2025 року попит зріс на 6%.
Найпопулярнішою маркою листопада знову стала китайська BYD, яка очолила рейтинг продажів, а от бестселером місяця став Renault Duster.
Рейтинг найпопулярніших марок нових авто у листопаді (інфографіка)
Всього з початку року в Україні реалізовано 68,9 тис. нових легкових авто, що на 7,5% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems