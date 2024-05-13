Як швидко переобладнати свій автомобіль (покрокова інструкція) — Finance.ua
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Як швидко переобладнати свій автомобіль (покрокова інструкція)

Технології&Авто
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Як швидко переобладнати свій автомобіль (покрокова інструкція)
Як швидко переобладнати свій автомобіль (покрокова інструкція)
Як швидко переобладнати свій автомобіль, розповіли в Сервісному Центрі МВС.
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Документи
Спочатку необхідно подати документи для отримання висновку про погодження на переобладнання до Головного сервісного центру МВС:
  • письмова заява,
  • платіжні документи,
  • письмове доручення або нотаріально завірену довіреність, що підтверджує повноваження представника.
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Ціна та терміни

Вартість послуги становить 98 грн, а бланкової продукції - 35,4 грн. Розгляд поданої заяви — до 10 робочих днів.
Далі автовласник здійснює переобладнання та звертається до сервісного центру МВС для перереєстрації транспортного засобу.
Як зазначають в МВС, упродовж минулого року Головний сервісний центр МВС видав 6025 висновків на переобладнання транспортних засобів, а за перший квартал цього року — 1192.

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Довідка Finance.ua:

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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