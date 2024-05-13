Як швидко переобладнати свій автомобіль (покрокова інструкція) — Finance.ua

Як швидко переобладнати свій автомобіль (покрокова інструкція)
Як швидко переобладнати свій автомобіль, розповіли в Сервісному Центрі МВС.
Документи
Спочатку необхідно подати документи для отримання висновку про погодження на переобладнання до Головного сервісного центру МВС:
- письмова заява,
- платіжні документи,
- письмове доручення або нотаріально завірену довіреність, що підтверджує повноваження представника.
Ціна та терміни
Вартість послуги становить 98 грн, а бланкової продукції - 35,4 грн. Розгляд поданої заяви — до 10 робочих днів.
Далі автовласник здійснює переобладнання та звертається до сервісного центру МВС для перереєстрації транспортного засобу.
Як зазначають в МВС, упродовж минулого року Головний сервісний центр МВС видав 6025 висновків на переобладнання транспортних засобів, а за перший квартал цього року — 1192.
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Довідка Finance.ua:
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