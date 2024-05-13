Як швидко переобладнати свій автомобіль (покрокова інструкція) — Finance.ua

Як швидко переобладнати свій автомобіль (покрокова інструкція) Сьогодні 08:33 — Технології&Авто

Як швидко переобладнати свій автомобіль (покрокова інструкція)

Як швидко переобладнати свій автомобіль, розповіли в Сервісному Центрі МВС

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Документи

Спочатку необхідно подати документи для отримання висновку про погодження на переобладнання до Головного сервісного центру МВС:

письмова заява,

платіжні документи,

письмове доручення або нотаріально завірену довіреність, що підтверджує повноваження представника.

Ціна та терміни

Вартість послуги становить 98 грн, а бланкової продукції - 35,4 грн. Розгляд поданої заяви — до 10 робочих днів.

Далі автовласник здійснює переобладнання та звертається до сервісного центру МВС для перереєстрації транспортного засобу.

Як зазначають в МВС, упродовж минулого року Головний сервісний центр МВС видав 6025 висновків на переобладнання транспортних засобів, а за перший квартал цього року — 1192.

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