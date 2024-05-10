Автолюбителі стали купувати дешевші машини — дослідження 10.05.2024, 01:08 — Технології&Авто

Автолюбителі стали купувати дешевші машини — дослідження

Споживачі стурбовані станом економіки, який, на їхню думку, може вплинути на їхні плани щодо купівлі або оренди нового автомобіля в найближчому майбутньому, згідно з Індексом трансформації дилерів до 2024 року, оприлюдненим компанією Urban Science.

Опитування було проведене консалтинговою технологічною компанією Urban Science з Детройта та дослідницькою компанією Harris Poll з Чикаго.

В ході дослідження, яке проводилося в січні-лютому, було опитано топ-менеджерів 250 дилерських та франчайзингових автосалонів у США, а також 3 055 американських споживачів. Згідно зі звітом, 55% опитаних покупців автомобілів заявили, що, швидше за все, змінять свої плани щодо купівлі або лізингу автомобіля в найближчому майбутньому через фінансові проблеми. Серед дилерів таких змін очікують 86%.

До трійки основних споживчих змін увійшли:

пошук більш доступних варіантів автомобілів;

зміна стратегій оплати та вибору автомобіля;

розгляд альтернативних технологій транспортних засобів, таких як гібридні та електричні транспортні засоби.

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