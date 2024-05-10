Автолюбителі стали купувати дешевші машини — дослідження — Finance.ua
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Автолюбителі стали купувати дешевші машини — дослідження

Технології&Авто
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Автолюбителі стали купувати дешевші машини — дослідження
Автолюбителі стали купувати дешевші машини — дослідження
Споживачі стурбовані станом економіки, який, на їхню думку, може вплинути на їхні плани щодо купівлі або оренди нового автомобіля в найближчому майбутньому, згідно з Індексом трансформації дилерів до 2024 року, оприлюдненим компанією Urban Science.
Опитування було проведене консалтинговою технологічною компанією Urban Science з Детройта та дослідницькою компанією Harris Poll з Чикаго.
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В ході дослідження, яке проводилося в січні-лютому, було опитано топ-менеджерів 250 дилерських та франчайзингових автосалонів у США, а також 3 055 американських споживачів. Згідно зі звітом, 55% опитаних покупців автомобілів заявили, що, швидше за все, змінять свої плани щодо купівлі або лізингу автомобіля в найближчому майбутньому через фінансові проблеми. Серед дилерів таких змін очікують 86%.
До трійки основних споживчих змін увійшли:
  • пошук більш доступних варіантів автомобілів;
  • зміна стратегій оплати та вибору автомобіля;
  • розгляд альтернативних технологій транспортних засобів, таких як гібридні та електричні транспортні засоби.
За матеріалами:
uamotors
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