Топ-5 стильних автомобілів з пробігом для жінок (фото) — Finance.ua
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Топ-5 стильних автомобілів з пробігом для жінок (фото)

Технології&Авто
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Екперти зібрали найкращі вживаніавтомобілі для жінок, які здатні задовільнити своїх власниць відразу низкою параметрів.
Про це пише mmr.net.ua.
Нагадаємо, що у минулому році переможцем конкурсу Women’s World Car of the Year 2023 («Жіночий всесвітній автомобіль 2023 року») — став новий Kia Niro другого покоління.
Кросовер Kia Niro 2023 зміг перемогти завдяки поєднанню стильного дизайну, сучасних технологій та відносно невисокої ціни. Крім того, журі конкурсу відзначило, що модель запропонована в трьох різних «зелених» версіях — як електромобіль, а також стандартний і гібриди, що заряджаються.

Параметри авто

  • авто повинно бути невеликим,
  • зручним в маневруванні,
  • легким для орієнтування в габаритах,
  • з красивим дизайном,
  • автоматичною трансмісією.

Citroen C1

Топ-5 стильних автомобілів з пробігом для жінок (фото)
Citroen С1 і Peugeot 108 це ідентичні моделі, різниця тільки в дизайні «передка» та елементів задньої частини. Автомобіль справляє гарне перше враження своєрідним стилем.
Переваги:
  • Мегазручний в місті;
  • Дуже економічний;
  • Симпатичний вигляд.
Недоліки:
  • Шумоізоляція слабка;
  • АКПП не фонтан;
  • Дешевий салон.

Citroen C3

Топ-5 стильних автомобілів з пробігом для жінок (фото)
Малий хетчбек Citroen C3 останнього покоління найбільше зі всіх моделей у списку налаштований на комфортабельну їзду, а також має практичні гумові молдинги да дверях, заповнені повітрям — не будете оббивати фарбу на тісних парковках. Всередині дами сповна оцінять стиль і оригінальність, з якими виконано інтер'єр французького хетчбека, особливо у топових комплектаціях.
Переваги:
  • Практичний і зручний;
  • Чудовий салон;
  • Комфортабельність шасі.
Недоліки:
  • АКПП споживає більше палива, ніж «механіка»;
  • Турбодвигун вимогливий в обслуговуванні.

FIAT 500

Топ-5 стильних автомобілів з пробігом для жінок (фото)
Привабливий і класний вигляд культового мікро хетчбека FIAT 500 буде прекрасним доповненням у ваш автопарк до сімейного седана або що. Тому для українського ринку італійці пропонували 500 саме у двопедальній версії, з 5-ст. АКПП.
Переваги:
  • Стиль, імідж, лоск, дизайн;
  • Багате оснащення;
  • Маневреність і економічність.
Недоліки:
  • Підтип АКПП не вдалий;
  • Не дуже практичний;
  • Сервісне обслуговування FIAT.

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Suzuki Swift

Топ-5 стильних автомобілів з пробігом для жінок (фото)
Хетчбек Suzuki може потягатися з MINI як в плані класного дизайну, так і в ракурсі задоволення від керування. А це вже серйозно. Всередині вас чекає значно більш консервативний салон, ніж в Cooper, з простішими матеріалами оздоблення, та це вже нюанси. Зрештою, вартує японська модель помітно менше за MINI. Бензиновий мотор 1.2 MHEV (83 к.с.) ми рекомендуємо обирати, певна річ, з безступеневою АКПП (варіатор).
Переваги:
  • Виразний дизайн екстер'єру;
  • Легке і захопливе керування;
  • Хороша репутація бренду.
Недоліки:
  • Динаміка з АКПП слабка;
  • Салон надто консервативний;
  • Програма персоналізації відсутня.

MINI Cooper EV

Топ-5 стильних автомобілів з пробігом для жінок (фото)
Електричний MINI Cooper настільки азартно керується і так різко набирає хід, що не у чоловічих руках він буде нудьгувати у потоці. Непрактичність, жорсткість підвіски і висока вартість виступають не те щоб недоліками, а скоріше примхами.
Переваги:
  • Стиль та імідж;
  • Якість їзди на висоті;
  • Сильна ліквідність.
Недоліки:
  • Висока ціна;
  • Дороговартісне обслуговування;
  • Не дуже практичний.

Довідка Finance.ua:

  • З 1 травня водії мають вмикати ближнє світло фар під час руху за містом.Про це йдеться у постановіКабінету Міністрів № 1105 від 20 жовтня 2023 року. Відповідно до постанови, водії повинні будуть використовувати ближнє світло фар або денні ходові вогні за межами населених пунктів протягом усього року.
  • В Україні досить великий ринок автомобілів з пробігом, тому підібрати машину на свій смак нескладно. Якщо бюджет обмежений позначкою у $3000, доведеться вибирати з моделей старшого покоління, переважно з тих, які були випущені понад 20 років тому. Портал OLX зібрав найкращі автівки з цінником до 3 тисяч «зелених».

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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