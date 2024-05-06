Топ-5 стильних автомобілів з пробігом для жінок (фото) — Finance.ua

Топ-5 стильних автомобілів з пробігом для жінок (фото) Сьогодні 14:30 — Технології&Авто

Екперти зібрали найкращі вживаніавтомобілі для жінок, які здатні задовільнити своїх власниць відразу низкою параметрів.

Про це пише mmr.net.ua

Нагадаємо, що у минулому році переможцем конкурсу Women’s World Car of the Year 2023 («Жіночий всесвітній автомобіль 2023 року») — став новий Kia Niro другого покоління.

Кросовер Kia Niro 2023 зміг перемогти завдяки поєднанню стильного дизайну, сучасних технологій та відносно невисокої ціни. Крім того, журі конкурсу відзначило, що модель запропонована в трьох різних «зелених» версіях — як електромобіль, а також стандартний і гібриди, що заряджаються.

Параметри авто

авто повинно бути невеликим,

зручним в маневруванні,

легким для орієнтування в габаритах,

з красивим дизайном,

автоматичною трансмісією.

Citroen C1

Citroen С1 і Peugeot 108 це ідентичні моделі, різниця тільки в дизайні «передка» та елементів задньої частини. Автомобіль справляє гарне перше враження своєрідним стилем.

Переваги:

Мегазручний в місті;

Дуже економічний;

Симпатичний вигляд.

Недоліки:

Шумоізоляція слабка;

АКПП не фонтан;

Дешевий салон.

Citroen C3

Малий хетчбек Citroen C3 останнього покоління найбільше зі всіх моделей у списку налаштований на комфортабельну їзду, а також має практичні гумові молдинги да дверях, заповнені повітрям — не будете оббивати фарбу на тісних парковках. Всередині дами сповна оцінять стиль і оригінальність, з якими виконано інтер'єр французького хетчбека, особливо у топових комплектаціях.

Переваги:

Практичний і зручний;

Чудовий салон;

Комфортабельність шасі.

Недоліки:

АКПП споживає більше палива, ніж «механіка»;

Турбодвигун вимогливий в обслуговуванні.

FIAT 500

Привабливий і класний вигляд культового мікро хетчбека FIAT 500 буде прекрасним доповненням у ваш автопарк до сімейного седана або що. Тому для українського ринку італійці пропонували 500 саме у двопедальній версії, з 5-ст. АКПП.

Переваги:

Стиль, імідж, лоск, дизайн;

Багате оснащення;

Маневреність і економічність.

Недоліки:

Підтип АКПП не вдалий;

Не дуже практичний;

Сервісне обслуговування FIAT.

Suzuki Swift

Хетчбек Suzuki може потягатися з MINI як в плані класного дизайну, так і в ракурсі задоволення від керування. А це вже серйозно. Всередині вас чекає значно більш консервативний салон, ніж в Cooper, з простішими матеріалами оздоблення, та це вже нюанси. Зрештою, вартує японська модель помітно менше за MINI. Бензиновий мотор 1.2 MHEV (83 к.с.) ми рекомендуємо обирати, певна річ, з безступеневою АКПП (варіатор).

Переваги:

Виразний дизайн екстер'єру;

Легке і захопливе керування;

Хороша репутація бренду.

Недоліки:

Динаміка з АКПП слабка;

Салон надто консервативний;

Програма персоналізації відсутня.

MINI Cooper EV

Електричний MINI Cooper настільки азартно керується і так різко набирає хід, що не у чоловічих руках він буде нудьгувати у потоці. Непрактичність, жорсткість підвіски і висока вартість виступають не те щоб недоліками, а скоріше примхами.

Переваги:

Стиль та імідж;

Якість їзди на висоті;

Сильна ліквідність.

Недоліки:

Висока ціна;

Дороговартісне обслуговування;

Не дуже практичний.

Довідка Finance.ua:

З 1 травня водії мають вмикати ближнє світло фар під час руху за містом.Про це йдеться у постановіКабінету Міністрів № 1105 від 20 жовтня 2023 року. Відповідно до постанови, водії повинні будуть використовувати ближнє світло фар або денні ходові вогні за межами населених пунктів протягом усього року.

В Україні досить великий ринок автомобілів з пробігом, тому підібрати машину на свій смак нескладно. Якщо бюджет обмежений позначкою у $3000, доведеться вибирати з моделей старшого покоління, переважно з тих, які були випущені понад 20 років тому. Портал OLX зібрав найкращі автівки з цінником до 3 тисяч «зелених».



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