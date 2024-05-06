Топ-5 стильних автомобілів з пробігом для жінок (фото) — Finance.ua

Топ-5 стильних автомобілів з пробігом для жінок (фото)
Екперти зібрали найкращі вживаніавтомобілі для жінок, які здатні задовільнити своїх власниць відразу низкою параметрів.
Про це пише mmr.net.ua.
Нагадаємо, що у минулому році переможцем конкурсу Women’s World Car of the Year 2023 («Жіночий всесвітній автомобіль 2023 року») — став новий Kia Niro другого покоління.
Кросовер Kia Niro 2023 зміг перемогти завдяки поєднанню стильного дизайну, сучасних технологій та відносно невисокої ціни. Крім того, журі конкурсу відзначило, що модель запропонована в трьох різних «зелених» версіях — як електромобіль, а також стандартний і гібриди, що заряджаються.
Параметри авто
- авто повинно бути невеликим,
- зручним в маневруванні,
- легким для орієнтування в габаритах,
- з красивим дизайном,
- автоматичною трансмісією.
Citroen C1
Citroen С1 і Peugeot 108 це ідентичні моделі, різниця тільки в дизайні «передка» та елементів задньої частини. Автомобіль справляє гарне перше враження своєрідним стилем.
Переваги:
- Мегазручний в місті;
- Дуже економічний;
- Симпатичний вигляд.
Недоліки:
- Шумоізоляція слабка;
- АКПП не фонтан;
- Дешевий салон.
Citroen C3
Малий хетчбек Citroen C3 останнього покоління найбільше зі всіх моделей у списку налаштований на комфортабельну їзду, а також має практичні гумові молдинги да дверях, заповнені повітрям — не будете оббивати фарбу на тісних парковках. Всередині дами сповна оцінять стиль і оригінальність, з якими виконано інтер'єр французького хетчбека, особливо у топових комплектаціях.
Переваги:
- Практичний і зручний;
- Чудовий салон;
- Комфортабельність шасі.
Недоліки:
- АКПП споживає більше палива, ніж «механіка»;
- Турбодвигун вимогливий в обслуговуванні.
FIAT 500
Привабливий і класний вигляд культового мікро хетчбека FIAT 500 буде прекрасним доповненням у ваш автопарк до сімейного седана або що. Тому для українського ринку італійці пропонували 500 саме у двопедальній версії, з 5-ст. АКПП.
Переваги:
- Стиль, імідж, лоск, дизайн;
- Багате оснащення;
- Маневреність і економічність.
Недоліки:
- Підтип АКПП не вдалий;
- Не дуже практичний;
- Сервісне обслуговування FIAT.
Машина в кредит у 2024 році: як все оформити
Suzuki Swift
Хетчбек Suzuki може потягатися з MINI як в плані класного дизайну, так і в ракурсі задоволення від керування. А це вже серйозно. Всередині вас чекає значно більш консервативний салон, ніж в Cooper, з простішими матеріалами оздоблення, та це вже нюанси. Зрештою, вартує японська модель помітно менше за MINI. Бензиновий мотор 1.2 MHEV (83 к.с.) ми рекомендуємо обирати, певна річ, з безступеневою АКПП (варіатор).
Переваги:
- Виразний дизайн екстер'єру;
- Легке і захопливе керування;
- Хороша репутація бренду.
Недоліки:
- Динаміка з АКПП слабка;
- Салон надто консервативний;
- Програма персоналізації відсутня.
MINI Cooper EV
Електричний MINI Cooper настільки азартно керується і так різко набирає хід, що не у чоловічих руках він буде нудьгувати у потоці. Непрактичність, жорсткість підвіски і висока вартість виступають не те щоб недоліками, а скоріше примхами.
Переваги:
- Стиль та імідж;
- Якість їзди на висоті;
- Сильна ліквідність.
Недоліки:
- Висока ціна;
- Дороговартісне обслуговування;
- Не дуже практичний.
Довідка Finance.ua:
- З 1 травня водії мають вмикати ближнє світло фар під час руху за містом.Про це йдеться у постановіКабінету Міністрів № 1105 від 20 жовтня 2023 року. Відповідно до постанови, водії повинні будуть використовувати ближнє світло фар або денні ходові вогні за межами населених пунктів протягом усього року.
- В Україні досить великий ринок автомобілів з пробігом, тому підібрати машину на свій смак нескладно. Якщо бюджет обмежений позначкою у $3000, доведеться вибирати з моделей старшого покоління, переважно з тих, які були випущені понад 20 років тому. Портал OLX зібрав найкращі автівки з цінником до 3 тисяч «зелених».
Вигідно придбати автоцивілку
Поділитися новиною