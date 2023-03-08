Визначено найкращий жіночий автомобіль 2023 року — Finance.ua

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Визначено найкращий жіночий автомобіль 2023 року

Технології&Авто
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Визначено найкращий жіночий автомобіль 2023 року
Визначено найкращий жіночий автомобіль 2023 року
Оголошено переможця конкурсу Women’s World Car of the Year 2023 («Жіночий всесвітній автомобіль 2023 року») — ним став новий Kia Niro другого покоління. Про це повідомляється на сайті премії.
Кросовер Kia Niro 2023 зміг перемогти завдяки поєднанню стильного дизайну, сучасних технологій та відносно невисокої ціни. Крім того, журі конкурсу відзначило, що модель запропонована в трьох різних «зелених» версіях — як електромобіль, а також стандартний і гібриди, що заряджаються.
Визначено найкращий жіночий автомобіль 2023 року
Новий Kia Niro також визнали найкращим міським авто для жінок. Раніше вже було оголошено переможців в інших номінаціях:
  • Найкращий сімейний кросовер — Jeep Avenger.
  • Найкращий великий автомобіль — Citroen C5 X.
  • Найкращий великий кросовер — Nissan X-Trail.
  • Найкращий спорткар — Audi RS3.
  • Найкращий позашляховик/пікап — Ford Ranger.
Конкурс Women World Car of the Year проводять з 2010 року. Найкращі жіночі авто року вибирає журі з 63 автожурналісток, які представляють 43 країни світу. Критеріями для оцінки є комфорт, дизайн, безпека, керованість, технології, економічність, екологічність та вартість.
Традиційно переможця оголошують 8 березня. 2022 року премію отримав Peugeot 308.
Хоч би скільки коштувало ваше авто, головне в подорожах — ваша безпека. Тому не забувайте своєчасно оформити обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно можна зробити це на Finance.ua. Перейдіть за посиланням, порівнюйте ціни та вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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