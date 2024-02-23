Як повномасштабна війна вплинула на позиції України у міжнародних рейтингах — Finance.ua

Як повномасштабна війна вплинула на позиції України у міжнародних рейтингах Сьогодні 20:40 — Казна та Політика

Як повномасштабна війна вплинула на позиції України у міжнародних рейтингах

Повномасштабна російська агресія вдарила по економіці України та загалом у рази погіршила рівень життя в країні. Це позначилося на позиціях України у міжнародних рейтингах. Водночас у деяких рейтингах, наприклад, за потужністю армії, свободою слова чи рівнем благодійності наша країна показала зростання.

Про це пише «Слово і діло».

Цікаво було на тлі повномасштабної війни побачити прогрес України у рейтингу найсильніших армій світу (оцінюються 60 категорій, зокрема кількість військових підрозділів, фінансовий стан, матеріально-технічні можливості тощо). В 2021 році нашій країні відвели 22 місце, а в 2022-му — 15. В 2023 році Україна опустилась на три рядки в рейтингу.

Читайте також Україна посіла 23-є місце в рейтингу Worldsteel за обсягами виробництва сталі у 2023 році

Також на фоні війни Україна продемонструвала вражаюче зростання у світовому рейтингу благодійності, піднявшись із 20 місця у 2021 році до 2 місця у 2023-му.

При складанні індексу враховується залучення громадян до благодійності: допомога незнайомцям, пожертвування грошей та волонтерство.

За два роки покращилися позиції України у Європейському рейтингу відкритості даних: 2021 рік — 6 місце, 2022 рік — 2 місце, 2023 рік — 3 місце.

Читайте також Україна піднялася в рейтингу найвпливовіших паспортів світу

У перший рік повномасштабної війни впала позиція України в рейтингу продовольчої безпеки. Він оцінює продовольчу безпеку в 113 країнах за такими критеріями: доступність продуктів, наявність, якість та безпека, а також стійкість та адаптація.

В 2021 році Україна була на 58 місці, а в 2022-му опустилася на 71-е. При цьому у європейському рейтингу Україна посіла останнє місце. В 2023 році дані щодо нашої країни взагалі були відсутні.

Погіршилася позиція України у глобальному рейтингу по індексу соціального прогресу. Він оцінює рівень забезпечення країнами соціальних та екологічних потреб громадян за 53 індикаторами у трьох напрямках — задоволення базових людських потреб, забезпечення основ благополуччя та медичні послуги, забезпечення можливостей для людей.

Читайте також Як змінювалося місце України в рейтингу найбільш інноваційних країн

В 2021 році Україна була на 48 місці (це було зростання на 15 позицій за рік), в 2022-му опустилася на 52 місце, в 2023-му — на 59.

Україна відкотилася назад і в рейтингу наймиролюбніших країн світу — зі 142 місця у 2021 році до 157 у 2023-му. На місце країн у рейтингу впливає наявність конфліктів чи воєн, кількість смертей через них, відносини з країнами-сусідами, кількість біженців, рівень злочинності та тероризму, рівень мілітаризації та інші показники.

В 2023 році Україну не включили до рейтингу економічної свободи. У 2021 році наша країна посіла 127 місце зі 177 країн, у першому кварталі 2022-го опустилася на 130-те.

Дивно, але незважаючи на поточну ситуацію, Україна піднялася у всесвітньому рейтингу щастя (оцінюються фактори, що впливають на щастя людей, зокрема тривалість життя, здоров’я, ВВП країни, соціальна підтримка, почуття свободи під час прийняття основних життєвих рішень, щедрість людей тощо).

В 2021 році Україна була на 110 місці (із 150), в 2022-му — на 98, у першому кварталі 2023-го — на 92.

У 2022 році був значний регрес у рейтингу свободи преси — 106 місце порівняно з 97 у 2021 році. Торік Україна піднялася на 79-й рядок.

У 2023 році Україну віднесли до країн, жителі яких мають помірний рівень володіння англійською мовою — 45 місце в рейтингу володіння англійською. В 2021 році Україна була на 40 місці, а в 2022-му піднімалася на 35.

Інфографіка: «Слово і діло»

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.