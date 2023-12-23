Як змінювалося місце України в рейтингу найбільш інноваційних країн — Finance.ua

Як змінювалося місце України в рейтингу найбільш інноваційних країн Сьогодні 20:03 — Фінтех і Картки

Як змінювалося місце України в рейтингу найбільш інноваційних країн

Україна піднялася на дві позиції у рейтингу «Глобальний інноваційний індекс».

Що це за рейтинг? Рейтинг складається на основі аналізу близько 80 показників, що характеризують інноваційний розвиток країн світу, які знаходяться на різних рівнях економічного розвитку. Індекс розраховується за допомогою двох груп показників — ресурси та умови для інновацій, а також практичні результати здійснення інновацій. Вже 12 років перший рядок рейтингу займає Швейцарія.

Як змінювалося місце України у рейтингу?

Найбільший успіх України в цьому рейтингу — 43 місце зі 126 у 2018 році.

У 2007 році Україна опинилася на 75 місці між Єгиптом та Марокко, у 2008−2009 роках — на 79 місці між Кенією та Уругваєм. У 2009−2010 роках Україна піднялася на 61 місце, попереду був Таїланд, рядком нижче — Туніс.

У 2011 році Україна покращила свою позицію на один рядок, а у 2012 році знову відкотилася назад — 63 місце зі 141. У 2013 Україна опустилася у рейтингу на 71 місце — між Тунісом та Монголією. У 2014 та 2015 роках Україна посідала 63 та 64 місце відповідно.

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У 2016 році Україна була на 56 місці між Монголією та Бахрейном, у 2017 році - на 50 місці між Катаром та Таїландом.

В 2018 році Україна піднялася до 43 місця, набравши 38,5 балів — історичний результат. Найвищі позиції Україна зайняла у категоріях «Людський капітал та дослідження» (освіта, дослідні та академічні ресурси), «Витонченість бізнесу» (патенти, інтелектуальна власність, працевлаштування жінок та меншин, умови праці), «Знання та технології», «Креативність».

Найгірші показники були у категоріях «Витонченість ринку» (кредити, інвестиції, конкуренція), «Інфраструктура» (доступ до урядових сервісів, вартість ресурсів, показники енергозбереження) та «Інституції» (політика, умови ведення бізнесу).

Після цього у рейтингу знову розпочався регрес: 2019 рік — 47 місце, 2020-й — 45, 2021-й — 49, 2022-й — 57.

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Піднявшись на 55 місце у 2023 році, Україна отримала найбільше балів у категорії «Творчий результат», найменше — «Витонченість ринку».

З 2011 року перше місце у рейтингу інновацій утримує Швейцарія (до цього лідером були США та Ісландія). У першу трійку у 2023 році також увійшли Швеція та США, аутсайдер — Ангола.

Аутсайдером рейтингом у різні часи були Бурунді, Судан, Ємен, Ангола, Сирія, Гвінея

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