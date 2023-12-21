Європейський інститут інновацій та технологій відкриває хаб у Києві — Finance.ua

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Європейський інститут інновацій та технологій відкриває хаб у Києві

Технології&Авто
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Європейський інститут інновацій та технологій відкриває хаб у Києві
Європейський інститут інновацій та технологій відкриває хаб у Києві
Міністерство цифрової трансформації заявило, що найбільша інноваційна екосистема Європи — Європейський інститут інновацій та технологій (EIT) — відкриває хаб у Києві.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри в Telegram.
«Українські новатори, бізнес та науковці отримають доступ до найбільшої інноваційної екосистеми Європи.
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Розвиток технологій особливо важливий під час війни, вони рятують життя та стимулюють економіку. Відкриття хабу допоможе інноваційним рішенням виходити на ринок, розв’язувати виклики та проблеми. Зокрема, у сфері цифрової трансформації, охорони здоров’я, енергетичної безпеки, урбаністики тощо", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що проєкти, які долучилися до хабу:
  • отримають доступ до фінансових та нефінансових можливостей EIT;
  • зможуть розвивати партнерство з європейськими бізнесами та стейкхолдерами екосистеми інновацій;
  • зможуть пройти навчання, отримати менторство та взяти участь в інкубаційних й акселераційних програмах.
Україна вже отримує підтримку від ЕІТ — інститут запустив понад 50 програм розвитку освіти й підприємництва для українців та направив більш ніж 4 млн євро підтримки, додали в міністерстві.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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