Європейський інститут інновацій та технологій відкриває хаб у Києві — Finance.ua

Європейський інститут інновацій та технологій відкриває хаб у Києві Сьогодні 19:36 — Технології&Авто

Європейський інститут інновацій та технологій відкриває хаб у Києві

Міністерство цифрової трансформації заявило, що найбільша інноваційна екосистема Європи — Європейський інститут інновацій та технологій (EIT) — відкриває хаб у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри в Telegram.

«Українські новатори, бізнес та науковці отримають доступ до найбільшої інноваційної екосистеми Європи.

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Розвиток технологій особливо важливий під час війни, вони рятують життя та стимулюють економіку. Відкриття хабу допоможе інноваційним рішенням виходити на ринок, розв’язувати виклики та проблеми. Зокрема, у сфері цифрової трансформації, охорони здоров’я, енергетичної безпеки, урбаністики тощо", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проєкти, які долучилися до хабу:

отримають доступ до фінансових та нефінансових можливостей EIT;

зможуть розвивати партнерство з європейськими бізнесами та стейкхолдерами екосистеми інновацій;

зможуть пройти навчання, отримати менторство та взяти участь в інкубаційних й акселераційних програмах.

Україна вже отримує підтримку від ЕІТ — інститут запустив понад 50 програм розвитку освіти й підприємництва для українців та направив більш ніж 4 млн євро підтримки, додали в міністерстві.

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