Світовий банк допоможе з грантовими програмами підтримки українського бізнесу — Finance.ua

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Світовий банк допоможе з грантовими програмами підтримки українського бізнесу

Казна та Політика
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Світовий банк допоможе з грантовими програмами підтримки українського бізнесу
Світовий банк допоможе з грантовими програмами підтримки українського бізнесу
Світовий банк допоможе Міністерству економіки України в підтримці малого і середнього бізнесу.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
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«Світовий банк та Мінекономіки розробляють стратегію підтримки приватного сектору з метою консолідації різних державних програм малого і середнього бізнесу для збільшення їх ефективності. Мова йде про грантові програми на підтримку малого і середнього бізнесу, програми підтримки ветеранів, інструменти страхування воєнних ризиків, фінансування програм єОселя та єВідновлення», — сказано в повідомленні.
«Відбудова України буде відбуватись за рахунок залучення приватних інвесторів. На наступний рік ми попередньо оцінили потреби приватного сектору у понад 7 мільярдів доларів. Ми очікуємо, що більше половини цієї суми, близько 4 мільярдів доларів, буде покрито за рахунок реалізації програм фінансування багатосторонніми та двосторонніми міжнародними фінансовими установами», — заявила міністр економіки Юлія Свириденко.
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Представники Світового банку висловили зацікавленість в підтримці українських підприємців.
«Усі ці програми спрямовані на створення нових робочих місць, допомогу переселенцям та ветеранам, а також підвищення ролі переробної промисловості в економіці України. Деталі ми будемо ще обговорювати, але принципова згода вже отримана», — наголосила Свириденко.
За її словами, зокрема, гроші від Світового банку можуть пом’якшити умови отримання пільгових кредитів для населення за програмою єОселя та збільшити кількість виданих іпотечних кредитів.
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З іншого боку, реалізація програм пільгового кредитування буде стимулювати галузь житлового будівництва, що в свою чергу буде створювати нові робочі місця, нові виробничі ланцюжки та забезпечувати сплату податків.
Також сторони обговорили можливість надання технічної підтримки Світовим банком з метою аналізу та запуску інструментів страхування воєнних ризиків через залученість локального страхового ринку та напрямків збільшення капіталу українського Експортно-кредитного агентства.
«Зараз ЕКА успішно реалізує програму підтримки українських експортерів, серед яких основну частину складають підприємства малого та середнього бізнесу. Також ми залучили ЕКА до страхування ризиків знищених суден і товарів на них в територіальних водах України. В подальшому ми хочемо розширити програму страхування на ризики знищення товарів на складах і на вантажі, які перебувають в дорозі. Це має стати важливим елементом розвитку приватного сектору в Україні», — додала Свириденко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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