Що потрібно знати іноземцю перед тим, як відкрити бізнес в Україні — Finance.ua

Що потрібно знати іноземцю перед тим, як відкрити бізнес в Україні Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Що потрібно знати іноземцю перед тим, як відкрити бізнес в Україні

За статистикою Державного підприємства «Національні інформаційні системи», станом на початок осені 2023 року, попри війну в Україні відкривається більша кількість бізнесів ніж закривається. Так, за останні роки Україна прийняла чимало іноземних підприємців, які обрали саме Україну для започаткування та розвитку свого бізнесу.

Про це пише Visit Ukraine Today.

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Одна з головних переваг відкриття бізнесу в Україні полягає у тому, що більшість етапів процедури реєстрації компаній таких як: отримання ІПН, підготовка установчих документів, нотаріальне посвідчення, реєстрація ТОВ, отримання дозволу на роботу можуть бути зроблені навіть без фізичної присутності іноземця на території України. Для цього лише потрібно оформити нотаріально посвідчену довіреність на спеціаліста, який допоможе іноземцю пройти всю процедуру.

Однак важливо зауважити, що без фізичної присутності іноземця в Україні, особа може бути зареєстрована лише як засновник компанії.

Що потрібно знати перед тим, як відкрити бізнес в Україні іноземцю?

Громадянам інших держав при відкритті бізнесу слід взяти до уваги те, що:

Для відкриття ТОВ (найбільш поширений і універсальний формат юридичної особи) іноземний громадянин має отримати індивідуальний ідентифікаційний номер платника податків. Даний номер потрібно зробити один раз, адже він закріплюється за особою протягом усього життя, та без нього наразі неможлива реєстрація компаній.

Для того, щоб в Україні іноземцю можна було офіційно працювати, необхідно отримати дозвіл на працевлаштування. Після отримання дозволу іноземцю можна офіційно стати директор фірми.

Коли іноземець є одночасно засновником та керівником ТОВ, він не може подати документи на дозвіл на роботу, оскільки такі документи можуть бути подані від імені зареєстрованої юридичної особи. У цьому випадку керівником ТОВ може стати громадянин України, а коли власник бізнесу отримає дозвіл на роботу, керівника може бути змінено.

Для процедури реєстрації компанії в Україні необхідний переклад на українську мову та апостиль документів, виданих в іншій країні, оскільки неправильний переклад та відсутність легалізації документів може мати негативні наслідки для засновника бізнесу.

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Нагадаємо, настрої бізнесу в Україні погіршилися . Український бізнес очікує на зростання цін на власну продукцію та послуги. Оцінки щодо зайнятості залишаються стриманими. Керівники усіх секторів продовжують очікувати скорочення загальної чисельності працівників, найбільше — в секторі будівництва.

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