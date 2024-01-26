Україна посіла 23-є місце в рейтингу Worldsteel за обсягами виробництва сталі у 2023 році — Finance.ua

Україна посіла 23-є місце в рейтингу Worldsteel за обсягами виробництва сталі у 2023 році Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Україна посіла 23-є місце в рейтингу Worldsteel за обсягами виробництва сталі у 2023 році

Україна посіла 23-є місце в рейтингу міжнародної асоціації Worldsteel за обсягами виробництва сталі у 2023 році.

Про це йдеться у повідомленні об'єднання підприємств «Укрметалургпром».

Згідно з ним, за результатами виробництва у 2023 році Україна посіла 23-ю позицію серед 71 країни — виробника сталі з результатом 6,23 млн тонн, що на 0,6% нижче показника 2022 року.

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Перше місце традиційно належить Китаю: китайські металурги у 2023 році виплавили 1 019,08 млн тонн сталі, що на 0,11% вище показника 2022 року.

Частка Китаю у світовому виробництві сталі становить 55,1%.

Друге місце належить Індії (виробництво збільшилося на 11,8% до 140,2 млн тонн), третє місце — Японії (зменшилося на 2,5% до 87 млн тонн), четверте — США (збільшилося на 0,16% до 80,7 млн тонн), п’яте — росії (збільшилося на 5,7% до 75,8 млн тонн), шосте — Південній Кореї (збільшилося на 1,3% до 66,7 млн тонн), сьоме — Німеччині (зменшилося на 3,9% до 35,4 млн тонн), восьме — Туреччині (зменшилося на 4% до 33,7 млн тонн), дев’яте — Бразилії (зменшилося на 6,5% до 31,9 млн тонн), десяте — Ірану (збільшилося на 1,8% до 31,1 млн тонн).

Світове виробництво сталі у 2023 році становило 1 849,73 млн тонн, що 0,02% нижче показника 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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